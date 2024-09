SPRÁVCE / SPRÁVKYNĚ IT Společnost PROMA REHA, s.r.o., člen skupiny VCL Group, český výrobce vybavení pro zdravotnická zařízení, hledá posilu do svého týmu pro výrobní závod v Meziměstí zaměstnance/zaměstnankyni na pozici SPRÁVCE IT. Jeho/jejím hlavním úkolem bude správa informačního systému Helios, podružných serverů, osobních počítačových stanic, zajišťování uživatelské podpory a rozvíjení a inovování všech svěřených technologií. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. Náplň práce: správa informačního systému HELIOS; základní programování v T-SQL; konfigurace a údržba osobních stanic (Windows); konfigurace a údržba serverů (Windows); konfigurace a údržba LAN, WAN a WiFi sítí; administrace vzdáleného připojení; konfigurace a údržba síťových prvků, zabezpečení, VPN komunikace; zajišťování podpory uživatelů osobních stanic; konfigurace a údržba telekomunikačních a mobilních zařízení; konfigurace a realizace zálohování firemních dat; dohled nad bezpečnostní politikou firemní počítačové sítě. Požadavky: minimálně SŠ vzdělání technického charakteru; praxe na pozici IT technika; znalost MS Windows, MS Office; znalost administrace prostředí Windows Server; znalost sítí (TCP/IP, DNS, DHCP); znalost technologií virtualizace na platformě Hyper-V; znalost Active Directory Domain Services; znalost databázového prostředí MS SQL a jazyka T-SQL; znalost anglického jazyka (alespoň pasivně); všeobecný přehled o IT a ochota rozšiřování znalostí; trestní bezúhonnost; řidičský průkaz sk. B. Znalosti a zkušenosti, které jsou výhodou: znalost informačních systémů Helios. Zaměstnavatel nabízí: notebook, mobilní telefon, příspěvek na stravování, 25 dní dovolené. V případě, že Vás tato nabídka práce zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis spolu s krátkým průvodním dopisem na e-mail: kariera@promareha.cz., tel.č.: 775 776 094 a do předmětu zprávy uveďte název pozice, o kterou máte zájem. 40 000 Kč

Detail nabízené práce