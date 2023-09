FOTO: Balony se u Rozkoše rozsvítily jako obrovské žárovky

Balonová fiesta v pátek po setmění pokračovala u Rozkoše. Sobotní ranní let byl z důvodu nepříznivého počasí zrušen a podvečerní let byl kvůli nevhodnému směru větru přesunut z Náchoda opět na louku do Ratibořic.

Balonová fiesta v pátek po setmění pokračovala u Rozkoše, kde se šestice balónů proměnila v obří žárovky. | Foto: Jiří Petr