Bára Špotáková, nadšená sběratelka kešek, zavítala do Náchoda

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/-KA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. , Zaměstnanecké výhody: výhodné závodní stravování., Kontakt - paní Skořepová Petra; tel.: 777 699 218, e-mail: provoz.nemocnicenachod@multicatering.cz (zaslání životopisu) nebo osobně.. Pracoviště: Multi-catering s.r.o. - oblastní nemocnice náchod a.s., Purkyňova, č.p. 446, 547 01 Náchod 1. Informace: Petra Skořepová, +420 777 699 218.

Fakturanti ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-ICE, FAKTURANT/-KA,. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 9000 kč, mzda max. 11000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou., Náplň práce: vystavování faktur, zpracování dodavatelských faktur, příprava podkladů pro účetnictví., Požadavky: min. středoškolské vzdělání, znalost práce na PC, praxe v administrativě, zkušenost s informačním systémem Helios výhodou, komunikační dovednosti, pečlivost., Zaměstnavatel nabízí: příspěvek na stravování, rozmanitou práci v přátelském kolektivu, zaškolení., Kontakt - p. Malý Zdeněk, tel.: 491 482 281 (od 07:00 hod. do 12:00 hod.), e-mail: via@mybox.cz (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese Náchodská 285, Velké Poříčí.. Pracoviště: Via-nm s.r.o., Náchodská, č.p. 285, 549 32 Velké Poříčí. Informace: Zdeněk Malý, +420 491 482 281(od07:00hod.do16:00hod.).

Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení TECHNIK/TECHNIČKA PŘÍJMU ZAKÁZEK DO SERVISU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., , Náplň práce: administrativní práce, řešení pojistných událostí, řízení teamu mechaniků, komunikace se zákazníky, objednávání dílů, Požadavky: technické smýšlení, schopnost operativního řešení, praxe výhodou, samostatnost , Zaměstnavatel nabízí: práce v novém servisu s nadstandartním vybavením, profesní školení , prémie, práci ve stabilní firmě, zaměstnanecké výhody (levné volání, sleva na naftu), podnikové stravování, , Kontakt - p. Bezděk Jan, tel.: 724 002 588 (od 06:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: jan.bezdek@ditelogistic.cz (zaslání životopisu) nebo osobně na provozovně Bražecká 97, Náchod v době od 06:00 hod. do 14:30 hod.. Pracoviště: Dítě logistic s.r.o., Bražecká, č.p. 97, 547 01 Náchod 1. Informace: Jan Bezděk, +420 724 002 588(od06:00hod.do14:30hod.).