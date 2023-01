Vstupné se tu neměnilo od roku 2014. "Elektřina nám od Nového roku zdražila o 400 procent, z 850 tisíc na 3,5 milionu korun. Pokud bychom nepropustili zaměstnance a počítali s plným provozem v roce 2023, byly by i mzdové náklady o půl milionu vyšší. Dále se zdražil chlór o nějakých 35 procent, bazénová chemie o 40, úklidová o 30 procent, to už ale v průběhu loňského roku. Uzavíráme nyní nové smlouvy s dodavateli a všechno je o desítky procent dražší. I vodné a stočné máme v Dobrušce vyšší o 25 procent, teplo máme naštěstí z teplárny, která zvyšovala cenu jen o deset procent," vypočítal Franc položky, které se promítají do nákladů.

Zvýšené náklady dotuje město

Pro srovnání - v roce 2016 byl rozpočet zařízení 7,5 milionu korun při tržbách 2,5 až 3 miliony korun. "Pokud bychom provoz neredukovali, rozpočet by byl 13,5 milionů korun při stejných tržbách. Celková dotace v roce 2016 byla od města 4,2 miliony korun, teď narostla odhadem na 9 milionů korun. Celková suma úspor opatřeními z naší strany je nějakých 2,5 milionu korun. Třeba rychnovský bazén dokáže regulovat výkony čerpadel, vzduchotechniku, topnou soustavu, to u nás ale nejde. Bazén máme nějakých 42 let, už je zastaralý. Buď je to u nás zapnuto na 100 procent nebo vypnuto. Je v plánu rekonstrukce, ale ta doba k tomu moc příznivá není. Uvidíme, " dodal vedoucí bazénu.

S novým ceníkem vstoupil do roku 2023 náchodský bazén. "Zdražovali jsme od 1. ledna plánovaně, průměrně o 10 procent. Úměrně k nárůstu nákladů jsme zažádali město o navýšení dotace na provoz, abychom to zvládli. Žádný bazén, co se týče provozu, není soběstačný a my jsme stejně jako bazén v Dobrušce příspěvkovou organizací města. Ale nepropouštěli jsme, už nyní jedeme v režimu, kdy tu rozhodně není někdo navíc. Propuštění byť jediného člověka by znamenalo, že bychom to nezvládali," podotkla Kateřina Kramlová, vedoucí náchodského bazénu, který se o uplynulých svátcích těšil zřejmě i díky oteplení a oblevě na horách z rekordní návštěvnosti.

Provozovatelé hledají úspory

O pár korun více zaplatí od Nového roku také návštěvníci trutnovského krytého bazénu. Ceny se tu neměnily od roku 2019. Jak upozornila zástupkyně vedoucího zdejších sportovišť Tereza Škachová, ty bazény, které nyní nezdražovaly, se zpravidla vydaly jinými cestami úspor. Třeba snižováním teploty vody.

Ve Všestarech na Hradecku se vstupné zvyšovalo už loni v září, po Novém roce zůstává stejné. "Určitě jsme ale nezdražovali kvůli energiím. Před dvěma roky jsme šli do aukce energií a cenu máme zajištěnou do konce roku 2023. Vstupné jsme dlouho nechávali stejné, zvýšili jsme ho kvůli tomu, že se zvedala minimální mzda a všechno je dražší - dezinfekce, toaletní papír, chlór i gumové rukavice," vysvětlila Petra Dušková, jednatelka SK Vlnka provozujícího Plavecký bazén ve Všestarech.