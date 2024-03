Přiblížila se doba večera, doba klekánic, a z blízké zvonice se ozval majestátný hlas zvonu sv. Ducha. František a Barbora se zasnili, políbili, objali a vzápětí dali život prvnímu synu v rodině – slavnému Bedřichovi," popustil novoměstský muzejník uzdy své fantazii. „Ten se však narodil Smetanovým bohužel až krátce po jejich odchodu z Nového Města, již v litomyšlském zámeckém pivovaře, na masopustní úterý 2. března 1824," vrátil se seriózně k doloženým faktům.

Archív možná ukrývá další zajímavosti

Pro řadu novoměstských patriotů by bylo jistě zajímavé zjistit na den přesné datum, kdy se Smetanovi z Nového Města n. M. do Litomyšle odstěhovali. V archivním fondu města, který je uložen náchodském archivu, bohužel Jiří Hladík žádnou evidenci obyvatelstva z 20. let 19. století nedohledal a ničeho se nedopátral ani v dostupné literatuře. „Nezdarem skončilo i pátrání v okresním archivu v Litomyšli. Nedá se vyloučit, že by se některé údaje mohly vytěžit z fondu Velkostatku Nové Město nad Metují, uloženém v oblastním archivu v Zámrsku. Ten je ale dosud nezpracovaný a to znamená, že je podle platných archivních předpisů pro veřejnost nepřístupný. Jistá je tedy pouze skutečnost, že Smetanovi z našeho města odešli v podzimních měsících roku 1823," doplňuje svou badatelskou činnost týkající se skladatelova prenatálního období.

Bratr skladatele si koupil v Krčíně hospodu

Pro Novoměstské je jistě zajímavé, že se v Litomyšli o rok později (*3. dubna 1825) Bedřichovi narodil bratr Antonín. Ten se potatil, vyučil se sládkem a roku 1846 převzal na plných 22 let místo zámeckého sládka v tamním pivovaře. Antonína to ale nesporně více táhlo přímo do místa početí jeho slavnějšího bratra. „V roce 1862 si proto Antonín koupil v Krčíně hospodu čp. 69 s hospodářstvím, kam se také roku 1868, když se vzdal sládkování, s celou svou rodinou přestěhoval. Poněvadž se mu však v pohostinské živnosti nevedlo, roku 1874 prodal celou nemovitost krčínské rodině Železových a odstěhoval se," doplnil ředitel muzea další kamínek do mozaiky provázanosti rodiny slavného skladatele s Novým Městem nad Metují.

Ostatně i otec obou zmiňovaných bratrů František Smetana měl Nové Město stále ve svém srdci a na sklonku života se tam vrátil a žil u své nejstarší provdané dcery Anny Cihlářové až do své smrti. „Zemřel jako osmdesátiletý 12. června 1857 v domě čp. 1223 na Husově náměstí, kde je na jeho památku zasazena deska. Další hmotnou památkou na Smetanovy v našem městě je i hrob jejich rodiny," dodal Jiří Hladík.