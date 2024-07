/FOTO/ Kdyby se hudební skladatel Bedřich Smetana objevil za tři týdny v josefovské pevnosti na největším metalovém festivalu u nás, tak by asi valil oči. Pořadatelé letošního ročníku Brutal Assault totiž na páteční večer naplánovali speciální set, který vzdá poctu právě tomuto velikánovi české vážné hudby.

U příležitosti letošního 200. výročí narození Bedřich Smetany totiž spojí své hudební síly symfonický orchestr a black metalová kapela, a na hlavní scéně v pátek 9. srpna se propojí dva hudební světy, které přiblíží klasiku metalistům a milovníkům klasické hudby kvalitní a poctivý metal. Světy vážné hudby a black metalu se na tradičním extrémně metalovém festivalu setkají vůbec poprvé. Přípravy na speciální set věnovaný hudbě Bedřicha Smetany jsou v plném proudu a muzikanti už mají za sebou první generální zkoušku.

Mimořádná premiéra přinese zážitek, jaký Brutal nezažil

Už za tři týdny se josefovská pevnost opět stane na čtyři dny středobodem světa metalové hudby. Na začátku března pořadatelé festivalu oznámili speciální show ve které vzdají hold Bedřichu Smetanovi a jeho dílu. Postará se o to black metalová kapela Cult of Fire, která se spojí s početným orchestrem Bohemian Symphony Orchestra Prague. „Společně se postarají o zážitek, jaký Brutal Assault ještě nezažil, a který téměř nemá obdoby ani nikde jinde," prozrazují pořadatelé, že letošní metalový festival (7. - 10. srpna) dostane dosud nepoznanou příchuť.

„Začátek a raz, dva, tři, čtyři…" odpočítává začátek zkoušky Martin Šanda, dirigent hudebního tělesa Bohemian Symphony Orchestra Prague. Kromě houslí, pozounů, fagotu, kontrabasů, klarinetů či tympánů, které do symfonického orchestru patří, nelze přeslechnout i elektrické kytary a rytmické bicí. Ty má na svědomí česko-slovenská black metalová kapela Cult of Fire, která je více doma na zahraničních než tuzemských podiích. Klavírní skladbu Pochod národní gardy složil Smetana jako reakci na revoluční události roku 1848. Má bujarý a radostný charakter, který - jak je slyšet ze záznamu zkoušky - jí zůstal i v symfonicko-metalové podobě.

Metal ve svém principu má k vážné hudbě poměrně blízko

Pro Tomáše Fialu, jednoho z promotérů festivalu, představuje tento projekt další milník v historii festivalu Brutal Assault: „Celý nápad vznikl tak, že jsme věděli o dvoustém výročí narození Bedřicha Smetany a o dřívější inspiraci Cult Of Fire, kteří v minulosti nahráli na své EP skladbu Vltava. V této návaznosti se nabízelo unikátní propojení podzemního black metalu s vážnou hudbou a symfonickým orchestrem. Metal ve svém principu má k vážné hudbě poměrně blízko a ukázat to tímto způsobem byla pro nás a kapelu velká výzva. Výsledek budete moci posoudit na pódiích Brutal Assaultu a jsme nesmírně šťastni, že se tato jedinečná událost uskuteční právě na našem festivalu.“

Ačkoliv spojení black metalových kapel se symfonickými orchestry není nic nového pod sluncem, v rámci jedinečného prostředí josefovské pevnosti půjde o premiéru a o zážitek na jiné úrovni. Je nutné dodat, že nepůjde o běžný set metalové kapely, která odehraje své skladby přearanžované pro hraní se symfonickým orchestrem. „Speciální vystoupení nabídne hudbu složenou a zaranžovanou pro kapelu a orchestr exkluzivně právě pro tento festival. Jedná se o přepracování hudebních motivů na základě přímé i nepřímé inspirace skladbami Bedřicha Smetany," zdůrazňuje Tereza Koudelová.

Výběr ze Smetany v metalovém provedení

To potvrzuje i Vladimír Pavelka (Cult of Fire), který stojí za hudbou pro toto unikátní vystoupení, a přibližuje, jak se rodila jeho dramaturgie: „Po týdnu intenzivního poslechu všeho, co pan Smetana složil, mnou nejvíc rezonovaly skladby Pochod národní gardy, Tábor, Píseň česká, Vyšehrad, Triumfální symfonie - Scherzo, Vltava a Z českých luhů a hájů. Ty jsem si dokázal představit v celé jejich kráse a metalovém provedení. Vedle nich chci představit i vlastní skladbu Váh, kterou jsem složil jako poctu nejdelší slovenské řece,“ říká Pavelka, který se k vážné hudbě a Bedřichu Smetanovi dostal jako teenager prostřednictvím metalové hudby. „Když jsem poprvé poslouchal Vltavu a Z českých luhů a hájů, uvědomil jsem si, jak blízko má metalová hudba k té klasické. Bedřich Smetana je pro mě kmotrem českého rocku a metalu, takže jsem nesmírně rád, že mohu tomuto velikánovi vzdát hold i tímto způsobem,“ vysvětluje.

Cult of Fire navazují na nejlepší tradice českého black metalu a za dobu své existence se stali jednou z mála domácích kapel, které se dokázaly prosadit i na mezinárodní hudební scéně. Kapela je známá především svými vizuálně podmanivými vystoupeními, se kterými se dostali na téměř všechny kontinenty a postupně se vypracovali do pozice headlinerů ojedinělých hudebních akcí.

Symfonické aranže pro kapelu Bohemian Symphony Orchestra Prague připravil umělecký ředitel a dirigent tohoto tělesa Martin Šanda, pro kterého spolupráce s metalovými kapelami není nic nového. „Je skvělé, že můžeme tímto projektem propojit dva naprosto odlišné hudební světy a přiblížit jak klasiku metalistům, tak naopak i milovníkům klasické hudby kvalitní a poctivý metal,“ uvádí Šanda.

Návštěvníci festivalu tak mohou počítat se zážitkem, jaký na Brutal Assaultu ještě nebyl – světy vážné hudby a black metalu, propojené úctou k Bedřichu Smetanovi, se protnou v jedinečném prostředí pevnosti Josefov v pátek 9. srpna ve 21 hodin.