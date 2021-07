„Výzvu jsem zaregistroval na stránkách města, poslal jsem tam svůj návrh a pak už jsme to nějak vypustil z hlavy,“ říká Jiří Polák, že o to více ho pak překvapil telefonát z radnice, že jeho návrh uspěl. „Byla to pro mě samozřejmě výzva. Dát jméno minerální vodě se poštěstí jednou za život,“ usmívá se patriot, který v Bělovsi chodil na základní školu a do svých 33 let zde bydlel a je stále členem SDH Běloves.

Proto asi není těžké uhodnout, jak ho vítězný název napadl. A on sám to svými slovy potvrzuje. „Je to ryze pragmatické i když to někomu může znít poeticky. Bublinky jsou průvodním znakem každé minerální vody a přídomek běloveské samozřejmě označuje místo,“ nevymýšlel Jiří Polák žádné komplikované jinotaje. „Připadlo mi zbytečné vymýšlet něco extra, co by nemělo k Bělovsi žádný vztah,“ dodává. A jak se ukázalo, tak v jednoduchosti byla síla, která mu kromě radosti z toho, že se jeho název líbil nejvíce, dopomohla i k finanční odměně a drobným dárkům.

Konkurence na název minerální vody byla silná. Z řad veřejnosti přišlo více než 400 variant, jak by se měly jmenovat. Nakonec se výběr pro finále zúžil na deset, z nichž lidé mohli v anketě vybrat. Do finále se dostaly názvy: Metujka, Náchodka, Dobrošovka, Běloveské bublinky, Běloveska, Bělka, Janka, Hronka, Běla, Vostrá. Běloveské bublinky vyhrály s velkým náskokem.

Místostarosta Jan Čtvrtečka poblahopřál Jiřímu Polákovi s tím, že s Běloveskými bublinkami vstoupil do dějin. „Doposud jsme zvyklí naší minerálce říkat Ida, ale zde máme Běloveské bublinky. Za mě to je krásný název a doufám, že se do budoucna vžije,“ věří místostarosta.

Ze dvou vrtů Jiří Polák neupřednostňuje jednu minerálku před druhou. „Občas si načepujeme tu nebo onu do lahviček, když sem jdeme na procházku. Určitě ale v porovnání s bývalou Idou, jejíž chuť mám zafixovanou z dřívější doby, mají o něco méně bublinek,“ všímá si. Novinkou pro něj bylo, že město Náchod se chystá koupit zdevastované běloveské lázně od léčebných lázní Jeseník, které od jejich plánovaného vzkříšení couvly. „Podle toho, co město Náchod dělá pro své obyvatele, tak věřím, že pokud se do toho pustí, tak to s lázněmi dopadne dobře.“