Podle původního plánu měl vrtulník dřevní hmotu přibližovat už od pondělí 17. října do konce měsíce. Pomoc z nebes ale nakonec přilétne později. „Vrtulník nakonec začne létat zřejmě až na začátku listopadu,“ říká Bláha s tím, že předmětem těžby a jejího následného transportu v podvěsu helikoptéry bude asi 1 000 kubíků dřevní hmoty. Ta se bude skládat na kraji lesa na Slavném nedaleko známých Slavenských hřibů.

Hlavním důvodem nákladného vytěžení vybraných lesních lokalit je, aby se zpomalila nebo ideálně zastavila kůrovcová kalamita. „Jde nám o to, abychom lýkožroutu smrkovému sebrali prostor, kde by se mohl nekontrolovatelně množit a šířit se dál,“ vysvětluje Bláha. Variantu nechat to na přírodě, aby se se vzniklou situací sama vypořádala, správce majetku nevidí jako šťastnou. „Brouků tam je tak obrovské množství, že příroda si s tím prostě neporadí. Pro nás je důležité, aby Broumovské stěny zůstaly zelené a nestalo se z nich druhé České Švýcarsko. Je také zájmem vlastníka, aby tam les zůstal pokud možno navždy a nedošlo ke kolapsu, že tam nezůstane vůbec nic," dodává Bláha.

Vyznačení území bude z bezpečnostních důvodů uzavřeno a neprůchodné.Zdroj: Benediktinská hospodářská správa

Do lokality, kde bude těžba probíhat a nad kterou se bude vrtulník s kládami pohybovat, proto správce lesa vydal zákaz vstupu. Jedná se o nebezpečnou práci a stát se může leccos. „Chceme eliminovat nebezpečí, aby nedošlo k nějaké tragédii,“ říká Bláha a vysvětluje, že celkem velká vyšrafovaná plocha rozhodně není určena k plošnému vytěžení. „Vrtulník bude odvážet pouze vybrané napadené stromy z kůrovcových ložisek, které by příští rok na jaře byly předmětem rozšiřování lýkožrouta,“ je si vědom správce benediktinských lesů.

Nad stěnami bude létat jeden vrtulník slovenské firmy TechMont Helicopter Company, která ještě před třemi týdny zajišťovala transport stavebního materiálu na Sněžku a v létě se podílela na hašení lesního požáru v Hřensku. „Provoz vrtulníku je velice nákladná záležitost, a proto se musí jednat o maximálně racionalizovanou činnost, aby ani minuta ve vzduchu nepřišla nazmar,“ dodává Bláha, který si je vědom, že „operace vrtulník“ bude pro břevnovský řád ztrátová. „Jsou to finance vynaložené navíc, protože tržby z prodeje dřeva zdaleka nepokryjí vzniklé náklady,“ podotýká. V Broumovských stěnách se opakuje kůrovcová kalamita z 80. let. „Ta ale nebyla způsobena suchem jako nyní, ale postarala se o ní imisní zátěž neodsířených komínů.“

Jelikož se jedná o práci v I. a II. zóně chráněné krajinné oblasti, je celá činnost koordinovaná se Správou CHKO Broumovsko. „Podle našich záznamů zde vrtulníková těžba probíhala již od roku 1982 do roku 2000,“ říká Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko. Nejintenzivněji létal vrtulník nad Broumovskými stěnami na konci 80. let. Později to bylo sporadicky, kdy měl práci jen na pár dní v roce. Práce vrtulníku není ani v rozporu s ochranou přírody. Do Broumovských stěn se sice po roce 2000 vrátili sokolové, ale pokud se vrtulník vyhne období hnízdění, není důvod tomu bránit. „Naopak se jedná o šetrnější technologii, při níž nevzniká poškození půdy těžkou technikou. V místě těžby jsou menší škody, než když se tam těží klasickou technologií. Dochází sice k hlukové zátěži v dotčeném území, ale nemyslíme si, že by to mělo mít nějaké dopady na chráněné druhy,“ ujišťuje Bláha.

Všechny vytěžené plochy nezůstanou bez stromů dlouho. „Ta půda nezůstane holá, na jaře příštího roku budou tyto plochy zalesněny. Les se tam vrátí v upravené druhové skladbě, která bude pestřejší – vnese se tam jedle, buk, borovice a samozřejmě i smrk, který na tato stanoviště patří,“ dodává Bláha.

Vrtulník Mi-8T je víceúčelový vrtulník střední třídy vybavený dvěma turbínovými motory a jedním nosným rotorem. Posádku tvoří dva piloti a jeden navigátor. Na boku trupu je nainstalovaný průhledný hranol, který slouží jako pozorovatelna navigátora. Maximální váha nákladu na podvěsném zařízení je 3 000 kg. Spotřeba na jednu hodinu letového provozu je 780–800 litrů leteckého paliva JET A-1.