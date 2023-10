Tak kdy se dočkáme? Ptají se netrpělivě obyvatelé polského Mieroszówa. Na mysli mají čerpací stanici, která za pár týdnů vyrostla na okraji města. Benzinka v barvách nadnárodního koncernu Orlenu svítí už několik dní novotou, ale motoristé měli zatím smůlu. Až do dnešního dne.

Zbrusu nová stanice společnosti Orlen, která na polské straně hranice drží stále cenu naturalu i nafty těsně pod hranicí šesti zlotých za litr (cca 32,63 kč/l), by podle našich informací měla být otevřena už příští týden. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Ve středu 11. října v 15 hodin by měla být čerpací stanice, na kterou šestitisícová gmina čekala dlouhých 13 let, konečně zprovozněna. A že by to byla náhoda, že čerpací stanice bude s velkou slávou otevřena jen čtyři dny před nedělními volbami, nevěří snad nikdo. Už i polská opozice poukázala na to, že petrochemický koncern Orlen chce nízkou cenou pohonných hmot pomoci vládnoucí národně konzervativní straně Právo a spravedlnost (PiS) k dobrému výsledku v nedělních volbách. Polský stát je vlastníkem více než 27% akcií Orlenu, v jehož čele stojí Daniel Obajtek, spolustraník lídra vládní strany PiS Jarosława Kaczyńského.

Na otevření čerpací stanice postavené jen necelých šest kilometrů od hraničního přechodu ve Starostíně netrpělivě čekají také čeští motoristé. Orlen na polské straně hranice stále drží cenu naturalu i nafty těsně pod šesti zlotými za litr (cca 32,63 kč/l), což je výrazně méně, než kolik stojí pohonné hmoty u nás.

A právě možné obavy z toho, že by se cisterna mohla díky zvýšenému zájmu motoristů o relativně levné PHM vyprázdnit ještě dříve, než bude po volbách, odsouvaly otevření čerpací stanice co nejblíže k termínu voleb. „Podle našich neoficiálních informací z Orlenu se otevření odkládalo na poslední chvíli před volbami kvůli obavě z obtížných dodávek paliva na stanici. Kapacita 35 000 litrů cisterny by při zvýšeném zájmu motoristů z obou stran hranice vydržela jen dva až tři dny. Pokud by nebyla zajištěna další dodávka, mohlo by se v sobotu nebo v den voleb stát, že bude cisterna na dně a nově spuštěné výdejní stojany nečekaně selžou," uvádí polský Dziennik Wałbrzych.

V Mieroszówě fungovaly v minulosti dvě čerpací stanice. Obě byly ale před 13 lety uzavřeny. Jedna byla v místě, kde dnes stojí nový Orlen, a druhou Petrochemii pomalu pohlcuje příroda jen pár set metrů za státní hranicí v místní části Golińsk. Motoristé z Čech mohou jen litovat, že se Poláci nerozhodli obnovit právě tuto benzinku, protože k ní by to měli ještě o několik kilometrů blíže.

Je nová benzinka „předvolební klobása"?

Výstavbu čerpací stanice v Mieroszówě přislíbil v červenci 2020 ministr Michał Dworczyk. V říjnu starosta Andrzej Lipiński oznámil, že podle dohody bude stanice spuštěna na přelomu let 2021 a 2022. Už tehdy však regionální Dziennik Wałbrzych prorokoval, že se její výstavba posune co nejblíže k termínu podzimních voleb 2023. A to se také potvrdilo.