Berger: Nesnižoval bych kvalitu soutěže

Česká Skalice – Skvělou sezónu korunovali fotbalisté České Skalice zaslouženým triumfem a postupem do 1. A třídy. „Měli jsme nejfantastičtější fanoušky, kteří nás podporovali jak doma, tak i venku, kde nám vytvářeli prakticky domácí atmosféru,“ děkuje dodatečně za celou sezónu věrným příznivcům českoskalické kopané trenér RICHARD BERGER.

Ilustrační fotoFoto: Jiří Novák

Najde se vůbec nějaká kaňka na jinak velmi úspěšné sezóně?

(chvíli přemýšlí) Dá se říct, že asi ne.



Na jaře jste nezvládli domácí prestižní derby s Velkým Poříčím. Co bylo tou hlavní příčinou?

Těch aspektů tam bylo víc. Zaprvé to byl až moc velký respekt, pak i trochu smolný den brankáře Jakla, který jinak sezónu odchytal ve famózní formě, a také nepřízeň hlavního rozhodčího.



Soupeřům jste nasázeli více než 120 branek, což je průměr lehce nad pět gólů na zápas. Co vám z tohoto pohledu ukázala úroveň 1. B třídy?

Byly tam velké rozdíly mezi prvními třemi mužstvy a zbytkem. Na druhou stranu bych ale nesnižoval kvalitu soutěže. To, že jsme dali tolik gólů, je hlavně tím, že máme dost hráčů, kteří umějí, a také chtějí dát gól. Většinou to nedělám, protože fotbal je kolektivní hra, ale měli jsme tu jednoho nadproduktivního hráče, a to Standu Hanela, který svým spoluhráčům připravil sedmdesát gólů a patnáct jich sám dal.



Máte už představu, jak bude vypadat kádr pro 1. A třídu?

Měli by přijít dva hráči s divizními zkušenostmi.



A zůstane i úspěšný realizační tým?

To nevím. V každém případě bych za celou sezónu chtěl poděkovat prezidentovi oddílu Jaroslavu Zítkovi, také Jirkovi Bederkovi, kterému ze současného kádru prošlo rukama v mládežnických kategoriích čtrnáct hráčů. Nechtěl bych zapomenout ani na další obětavé členy realizačního týmu – Standu Hanela staršího, Marka Vika i Petra Pajase. Kromě toho jsme měli nejfantastičtější fanoušky, kteří nás podporovali jak doma, tak i venku, kde nám vytvářeli prakticky domácí atmosféru. Takže i jim, díky.