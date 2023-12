Právě tento betlém byl jedním z hlavních témat adventního večera. Nově se totiž rozrostl o zdejší skály k řece Metuji a uličku Zadomí, kde muzeum sídlí. „Dělala jsem to pro to, aby bylo na co koukat, když se betlém obchází. Ale také proto, aby bylo místo pro nové figurky, které také přibývají,“ vysvětlila umělecká řezbářka Jarmila Haldová. Do budoucna se plánuje přidat na zeď za betlém panorama Orlických hor.

Součástí betlému je i album, kde má každá vyřezaná postava fotografii a text s vysvětlením, koho představuje a za jakým účelem kdo dal figurku vyrobit.

Plamen svíčky se musí hlídat, aby betlém nechytl

K vidění na výstavě jsou i betlémy z pozůstalosti Josefa Marvana z Mezilesí, papírové ozdoby Lenky Koskové, výrobky z včelího vosku rodiny Švarcových či keramický novoměstský betlém Aleny Thérové, která předvedla tvoření ozdob z keramické hlíny. „Zajímavostí jsou tu například i takzvané krušnohorské betlémy, dřevěné otočné pyramidy. Vánoční pyramidy se otáčí díky stoupajícímu teplu ze zapálených svíček, které pohání lopatkové kolo. Každé patro je překrásně vyřezáváno nebo osazeno figurami. Musí se ale hlídat, protože jsou ze dřeva, a my máme v depozitáři několik exponátů, které jsou už trochu očouzené,“ řekl úsměvem ředitel muzea Jiří Hladík.

Je vidět i na jubilejní výstavě betlémů

Jeden z mnoha betlémů sedloňovské řezbářky je v současné době k vidění na výstavě k jubileu 100 let od první betlemářské výstavy v Čechách. Výstavou betlémů v pražském Klementinu s díly třiceti tuzemských betlémářů ze všech koutů republiky se Česko připojuje k celosvětovým oslavám 800. výročí postavení prvního betlému. Právě v pražském Klementinu byl v roce 1562 postaven první betlém v českých zemích a kde se konala i Jubilejní jesličková výstava v roce 1923. Výběr děl nejlepších současných českých betlémářů ze všech regionů bude k vidění do 7. ledna. Betlém z Orlických hor je z lipového dřeva. Organizátoři ocenili precizně vyřezané a jemně vybarvené figury, kterým Jarmila Haldová dává podobu. „Letos uplynulo 800 let od vzniku prvního betlému, který roku 1223 prezentoval svatý František z Assisi tím, že sehrál narození Páně a postavil první jesličky, a k nim zvířata, to se považuje za první betlém. Kromě tohoto betlému jsem zapůjčila betlémy do Brandýsa nad Labem a do Pardubic, kde mám papírové betlémy, svůj vyřezávaný betlém, papírové betlémy svých dvou synů a také dva papírové betlémy, které dělala vnučka,“ prozradila Jarmila Haldová, která bude mít v knihovně Pardubicích, kde výstava probíhá, 14. prosince k tématu betlémů i besedu.