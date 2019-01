Náchodsko /ADVENTNÍ ABECEDA/ - Mezi další z vánočních obyčejů patří výroba betlémů a jesliček. První jesle údajně posvětil při vánoční mši v roce 354 papež Liberius. Jiná legenda říká, že jesličky poprvé vytvořil o Vánocích v roce 1223 svatý František z Assisi.

V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv.Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů. Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve městech mezi prostým lidem. K základním figurkám: Ježíšek, Marie, Josef a tři krále si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované z různých tvárných hmot. Zvyk stavět betlémy patřil tedy k nejrozšířenějším vánočním zvykům. Betlém byl symbolem Vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován vánočním stromkem, který se nakonec stal novým symbolem Vánoc. Současné vánoční výstavy betlémů však ukazují, že betlémářská tradice je u nás dosud živá.



Boží hod (25. prosince) - Samotné vánoční svátky začínají dnem narození Páně 25. prosince (Boží hod vánoční, v občanském kalendáři označený jako „1. svátek vánoční“). Dříve byl Boží hod důležitým svátkem, ke kterému se vztahovala řada pranostik. Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.

Barbora - Obchůzkové Barborky mají se světicí Barborou společné pouze jméno. Chodívaly v předvečer svátku sv. Barbory po venkovských domech. Hodné děti se Barborek nebály. Jejich příchod oznamovalo vždy šlehání metel, dopadajících na okna, ozval se cinkot zvonku a Barborky stály ve světnici.



4.12. na sv. Barboru se po setmění ustřihne do vázy třešňová větvička. Pokud větvička na Vánoce rozkvete, vdavekchtivá dívčina by se do roka mohla vdát.



