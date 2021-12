Právě v Náchodě se světlo rozdávalo už včera. Před pátou hodinou odpoledne se začali po nádraží pohybovat lidé s nezapálenými lucernami, kteří trpělivě vyčkávali na skauty, nesoucí Betlémské světlo. Hned po jejich příchodu si čekající začali připalovat své lucerny plamínkem, dopraveným náchodskými skautkami už minulou sobotu. Ty se o Betlémské světlo do včerejška staraly, aby nezhaslo a skauti měli co rozdávat.

„Jsme rádi, že jste dorazili, já už několik let v řadě vozím světlo na Babí,“ znělo ze skupiny přicházející ke skautům na nádraží s připravenými lucernami. Připalování luceren probíhalo samoobslužným způsobem. Zájemci si světlo přebírali do svých, mnohdy doma vyrobených, luceren pomocí špejlí, aby nedocházelo k zbytečnému kontaktu.

Mnozí jen litovali, že kvůli nepříznivé epidemické situaci nepořádalo náchodské skautské středisko tradiční a veřejností oblíbený průvod pod vánoční stromek před radnicí. Letos je to už podruhé, co mělo rozdávání Betlémského světla takovou podobu.

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnici. 23. prosince 1989 Betlémské světlo do ČSSR poprvé přivezl oddíl bratří Revilliodových. Oddíl přivítali skauti z Prahy a Nové Paky. Skauti společně Betlémským světlem zapálili svíčku na hrobu Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele českého junáctví.