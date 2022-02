Většina běžkařů přijela na nádraží vlakem z různých míst republiky - z Olomouce, Liberce i Prahy a autobus z polské Nowé Rudy. Pořadatelé byli příjemně potěšeni i účastníky mladšího věku. Do cíle na Janovičkách účastníci dorazili po absolvování zhruba 21 kilometrů při nichž překonali nejvyšší kopec Javořích hor - Ruprechtický Špičák (880 m.n.m.). "Dneska to byla dřina. Hluboký mokrý sníh, nešlo to namazat, tak jsme mazali vnitřně," usmíval se v cíli Leoš Novotný. Pro účastníky bylo v restauraci Vyhlídka připravené občerstvení a každý si odnesl pamětní list.

Historie přejezdu Javořích hor se začala psát v roce 2003, kdy se několik nadšených účastníků 1. ročníku Přejezdu vydalo na hřeben Javořích hor s úmyslem vzdát hold všestrannému sportovci, trampovi, “indiánovi,” někdejšímu Broumovákovi Emerichovi Rathovi. Když desetiletý Emerich v posledních letech 19. století sjížděl na dřevěných lyžích kopečky v okolí Broumova, asi ho nenapadlo, kolik lidí o sto let později kouzlu lyžování propadne. I když srovnávat tehdejší a dnešní lyžování se dost dobře nedá.

Chlapec Emerich to měl mnohem těžší. Jako první lyžař na Broumovsku mohl využít pouze tu stopu, kterou si před tím sám prošlapal, o upravených svazích se mu ani nezdálo. Na dřevěných lyžích upevněných k botám řemínky stoupal sám do svahů Javořích hor, prošlapával ztichlým lesem cestu hlubokým sněhem, užíval si sjezdů z dlouhých strání. Určitě nehudral, že sněhu je málo nebo moc, že je příliš mokrý nebo naopak přemrzlý, že sluníčko nesvítí, že je mlha … Lyžování ho pohltilo natolik, že se stalo vedle běhání jeho celoživotní vášní. Dokázal pro něj nadchnout mnoho dalšch Broumováků. I když život pro budoucího vynikajícího sportovce schystal daleko obtížnější překážky než je hluboký sníh, obstál i v těch nejtěžších životních zkouškách se ctí.