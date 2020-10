Zástupci vedení města a složek IZS diskutovali o možnostech koordinace a spolupráce v konkrétních případech. Ředitel nemocnice Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach informoval o povolání mediků a koordinaci příprav na krizový scénář ve spolupráci s krajem. Vzhledem k uzavření základních škol II. i I. stupně došlo i na zabezpečení péče o děti zdravotníků. Stejně jako v jarních měsících bude tuto službu zajišťovat ZŠ T. G. Masaryka.

„Město Náchod zajistí v této souvislosti veškerou péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení i nad rámec toho co nám ukládá nařízení. Jsme připraveni na konkrétní potřeby zdravotníků, směnnost personálu v náchodské nemocnici, potřeby stravování dětí i v pozdějších odpoledních hodinách, vypracování domácích úkolů, atd.,“ dodal k diskuzi na toto téma starosta Jan Birke. Provoz mateřských škol bude i nadále probíhat beze změn.

Policie ČR bude důsledně dohlížet na dodržování opatření. "V ojedinělých případech, pokud to bude nezbytně nutné, bude použito sankcí, a to buď formou příkazního řízení na místě nebo bude provinění předáno do správního řízení," uvádí tisková mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Spolupráce státní i městské policie bude nutná také v případě problémů s osobami pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, aby nebyli nyní zbytečně zatěžováni zdravotníci v nemocnici ani záchranáři.