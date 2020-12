Od středy 16. prosince se na v odběrovém centru Oblastní nemocnice Náchod (ONN) spustí bezplatné antigenní testování pro veřejnost. Tento rychlý diagnostický test pro kvalitativní detekci antigenu SARS-Co-2 je účinný zejména u osob v akutní fázi nákazy.

V ONN používají testy u nichž výrobce udává citlivost 93,3 %. To znamená, že v průměru test ukáže správný výsledek u 28 ze 30 testovaných. V průběhu testovacího období může být jedna osoba otestována opakovaně, nejdříve však po pěti dnech. V případě, že by někdo požadoval test po kratší době, je to možné pouze v režimu samoplátce (cena 350 Kč).