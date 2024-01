„To si fotíte pěknou hrůzu," prochází kolem mě starší paní v zelené bundě obtěžkaná nákupem ze sousedního Lidlu. Z pod kapuce pohlédne směrem na vytlučená okna objektu. „Je to tady pro ostudu, už nejméně 10 let. Hrůza. Nejlepší by bylo, kdyby se to zbouralo, jako tady vedle," pohodí hlavou na velkou plochu, která zde v sousedství čeká na využití po zbourané jiné části tehdejší textilky Tepna.

Železobetonový skelet dělá městu ostudu, kterou by radnice ráda odčinila, ale nemůže. Objekt je ve vlastnictví zahraničního soukromého investora a její plánovaná přeměna na obchodní centrum s byty se teprve rodí na papíře. Radnici ale už dochází trpělivost a starosta Náchoda Jan Birke se nechal slyšet, že demolice by byla řešením, jak ostudu města vymazat.

„Nabídli jsme odkup celého objektu za zhruba 25 milionů korun. Vlastník si ale řekl nesmyslnou cenu, tvořila v podstatě dvojnásobek, než kolik činí znalecký posudek. Chtěli 60 milionů a na to byla možná jen jedna odpověď - to v žádném případě nedáme," říká Jan Birke, že za takovýto obchod by bylo vedení města popotahováno z hlediska rozhazovačného nakládání s obecní kasičkou.

Jinou optikou na cenu nahlíží vedoucí projektu Protivitr-Invest Petr Tautze. „Město majiteli nabídlo o dost méně, než za kolik objekt majitel před 14 lety vydražil. Chtěl získat aspoň to, co do toho dal," říká zástupce společnosti, podle jehož slov je monolitní konstrukce objektu navzdory své ošuntělosti ve velmi dobrém stavu. „Provedli se odborné statické zkoušky a ta konstrukce je naprosto v pořádku. Rozhodně se neuvažuje o demolici, ale o opravě," říká k objektu do něhož není problém se dostat. „Když jsme to koupili, tak se to zabezpečovalo dvakrát do měsíce. Zajistili jsme jeden vstup dovnitř a další tři se objevili. Nedalo se to uhlídat - bezdomovci a různí nenechavci tam lezli. Vloni jsem zjistil, že nám tam vyřezali i kovové zábradlí."

Starostovi došla trpělivost, hrozí demoličním výměrem

Obchod tedy nedopadl a vzhledem k tomu, že se dál s budovou nic nedělo, tak si napružený starosta vyžádal setkání s vedením holandské společnosti Protivitr-Invest. „Řekl jsem jim jasně, a dost ostře, že pokud s tím nezačnou něco dělat, tak si zajistíme demoliční výměr, zbouráme to a náklady na demolici po nich budeme vymáhat," říká starosta, který o celé záležitosti informoval i nizozemského velvyslance a nizozemskou obchodní komoru. „Chtěl jsem přitlačit na pilu, aby se vědělo, jakým způsobem někteří holandští podnikatelé investují a jak hyzdí města," říká starosta, který je kvůli smutné budově terčem kritiky veřejnosti. „Sice to není majetek města, ale tu kritiku vnímám částečně jako oprávněnou, protože Bílá Tepna je součást města a já jako starosta se mám o město starat," chce Jan Birke během února vyvolat další jednání s majitelem objektu. „Budu se dotazovat jak to vypadá, protože mě to velmi, ale opravdu velmi znepokojuje. Mám obavu, že se tam může něco stát, protože ten objekt - kromě toho jak vypadá - tak není dostatečně zabezpečený. Kdokoliv tam může vlézt, někde spadnout… Pokud se s tím tento rok něco nestane, tak skutečně připravíme se stavebním úřadem demoliční výměr, celé to zbouráme a budeme náklady na demolici po majiteli vymáhat," přiznává Jan Birke, že mu dochází trpělivost.

Rekonstrukce jen tak nezačne

Ledy se v posledních měsících sice trochu pohnuly, ale žádné převratné novinky nebo snad dokonce termíny zahájení cesty k lepšímu nejsou v dohlednu. Vize majitele na budoucnost rozsáhlého objektu je podle slov vedoucího projektu Petra Tautze pořad stejná. „Je na to již několik let vypracovaná projektová studie. V prvních dvou patrech by mělo vzniknout obchodní centrum, nebude samozřejmě chybět parkovací dům na místě nynějšího parkoviště a v těch vyšších patrech se počítá s mezonetovými byty. Co vím, tak majitel vloni na podzim požádal projektanty z Ateliéru Tsunami, aby zahájili přípravu územního řízení, na které bude samozřejmě navazovat stavební povolení," prozradil Petr Tautz. Kdyby se s přestavbou mohlo začít lze zatím jen těžko odhadnout. „Odhaduji, že územní řízení poběží rok, možná rok a půl. Můj osobní názor je, že by se tam do tří let mohlo začít něco dít," věří Petr Tautz.

Otázkou je, zda na náchodské radnici budou mít ještě tolik trpělivosti, a vyčkají další roky než se začne „něco dít" nebo dojde na slova o demolici objektu, který svému účelu přestal sloužit už v roce 2002.