Pravděpodobnost sněhu na 24. prosince se na Hradecku, Pardubicku či Chrudimsku za posledních dvacet let pohybuje kolem pouhých patnácti procent, lépe je na tom Svitavsko, Orlicko či Rychnovsko se třiceti až čtyřiceti procenty. Padesátiprocentní šanci mají obyvatelé příhraničních hor nebo vrcholových partií Vysočiny.

„Ve vyšších polohách, zhruba 600 až 800 metrů, je pravděpodobnost Vánoc na sněhu asi 40 až 60 procent,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Redakce Deníku vyzvala čtenáře, aby zavzpomínali na rok, který ozdobily bílé Vánoce. Hodně lidí se shodlo, že to bylo v roce 2010, kdy třeba v Chrudimi vydržel sníh celé dva měsíce.

Aktuální předpověď počasí:

Meteorologové očekávají další sněžení. Konec týdne však přinese oteplení

„Trošku jsem zapátral a je to opravdu bída. Za posledních 25 let byl sníh v Pardubicích a tedy s ohledem na nadmořskou výšku i v Chrudimi na Štědrý den pouze čtyřikrát,“ zareagoval v diskuzi čtenář Michal Jinoch senior. „Já si pamatuji naposledy v roce 2009/2010, to bylo hodně sněhu,“ okomentovala výzvu Kristýna Vávrová.

Meteostanice v Pardubickém kraji evidují klimatické rekordy už dlouhou řadu let, třeba ta v Ústí nad Orlicí zaznamenala rekord v roce 1969, kdy sníh vydržel na zemi dlouhých 132 dní. Ve stanici Svratouch na Chrudimsku to bylo ještě déle - 141 dní v roce 1996.

Ladovskou zimu zmínil Jarek Nohavica v roce 2006, kdy mráz a sníh vydržely v celé republice panovat až do března. Písničkář v textu zmiňuje střechy, které padají pod tíhou sněhu, zamrzlé pendolino, překvapené silničáře i děti, které sáňkují jen z povinnosti.

Pamětníci si jistě vybaví silvestr roku 1978, kdy došlo ke zcela mimořádnému jevu. Ve dne panovalo deset, ale i patnáct stupňů nad nulou, lidé se v lehkém oblečení a obuvi vydali na oslavu končícího a začínajícího roku. Po půlnoci ale začaly teploty klesat a spadly na minus patnáct až minus dvacet stupňů. „Měla jsem tehdy na nohou lodičky a na sobě jen svetr. Cesta domů ve čtyři hodiny ráno byla strašná, mysleli jsme s manželem, že umrzneme,“ popsala Marie z vesničky na Pardubicku.

Razantní pokles teplot tehdy zasáhl celou republiku. Mokré uhlí a koks zmrzly, nemohly se vytápět domy a začaly problémy s dodávkou tepla a teplé vody. Vázlo zásobování, protože v náklaďácích zmrzla nafta. Jako jediní se radovali školáci, kteří museli zůstat doma. Na takzvané uhelné prázdniny dnešní padesátníci rádi vzpomínají dodnes.

Za posledních 25 let byl sníh v Pardubicích a tedy s ohledem na nadmořskou výšku i v Chrudimi na Štědrý den pouze čtyřikrát: v letech 1996, 1999, 2001 a 2002. Graf ukazuje i tehdejší výšku sněhu.Zdroj: Michal Jinoch senior