Náchod/Praha – V průběhu minulého týdne se v Praze sešel starosta města Náchoda Jan Birke s ministrem dopravy Vítem Bártou. Hlavním tématem jejich jednání byla neutěšená dopravní situace v Náchodě.

Neutěšená dopravní situace v Náchodě. | Foto: Kateřina Ostradecká

„Jsem s výsledkem jednání opravdu spokojen. Pan ministr je o dopravní situaci v Náchodě velmi dobře informován a je ochoten a především připraven Náchodu pomoci,“ komentoval setkání starosta Jan Birke.



V průběhu jednání došlo mimo jiné i na téma obchvatu města Náchoda, který se nedostal do superkoncepce. V současné době je územní rozhodnutí na jeho výstavbu krajem zrušeno a je na straně města a Ředitelství silnic a dálnic, aby odstranily připomínky a námitky.

Náchod má novou šanci na zlepšení dopravní situace ve městě

„Obchvat si žije svým vlastním životem, jeho realizace je tímto rozhodnutím odsunuta minimálně o rok. V optimálním případě je tedy ze stávajících sedmi let rázem osm, než se svezeme po obchvatu. Řešení dopravy ve městě se tak musí rozdělit na dvě části. Tou první jsou i nadále intenzivní práce na přípravě obchvatu, tou druhou řešení vnitřního dopravního systému v Náchodě,“ upřesnil starosta.



Za tímto účelem také vznikl takzvaný expertní tým na dopravu, který již dva měsíce pracuje na přípravě konceptu řešení dopravy uvnitř města - centrálního dopravního systému. Z jednání, které proběhne v tomto týdnu, by měl již vyplynout jednotný návrh. Především jde o řešení komunikace ulice Pražské, kruhových objezdů u Slávie a u Čedoku a křižovatky u Kauflandu.



Jak starosta potvrdil, ze schůzky s ministrem Bártou vyplynuly již konkrétní závěry. „Pan Bárta mě požádal, abychom do května připravili návrh řešení dopravy v centru Náchoda, a to jako celek od vjezdu na Vysokově až po výjezdy na Trutnov, Hronov, Kudowu Zdroj a Nové Město nad Metují,“ popsal jednání starosta. Svou roli při jednání s ministrem dopravy sehrálo i jednání Asociace krajů ČR, které se v Náchodě uskutečnilo 12. listopadu 2010, hned druhý den po zvolení nového vedení radnice. Právě tam hejtmani přislíbili pomoc Náchodu při vyjednávání o možnostech řešení dopravy v Náchodě, o kterou je v rámci jejich jednání požádal starosta. „Nezastírám, že jsme hovořili o finančním krytí, které by se mohlo pohybovat v řádech stovek milionů korun“, dodal Jan Birke.