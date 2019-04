Martin Škop a Ludmila Valdová jsou doslova elektrizující pár. Ve svém hnízdečku uprostřed Jaroměře, kde dříve býval vojenský sklad wehrmachtu, to již na první pohled vypadá jako v dílně šíleného vědce elektrikáře.

Životu nebezpečno

„Tak vás tady u nás v High voltage magic vítáme. Uděláme si pár blesků, ale nemusíte se bát,“ vítá mě Jana Valdová ve veřejích za nimiž je na stěně portrét Nikoly Tesly, různé výstražné tabulky s blesky a na zemi několik prapodivných předmětů, z nichž čouhají elektrické přípojky. „Nejdřív vám ukážeme nějaké pokusy, které ukazujeme i dětem. Pak na vás pustíme blesky ve Faradayově kleci a nakonec předvedeme nějaké naše triky se kterými jezdíme po republice,“ dodává Ludmila Valdová a přivádí mě do místnosti plné elektrických „udělátek“.

„Všechno je prakticky bezpečné, ale tady k tomu se moc nepřibližujte, mohlo by vás to zabít,“ ukazuje Martin Škop na dvě elektrody Jákobova žebříku (odborněji též putující elektrický oblouk) mezi nimiž srší elektřina v podobě rozžhavené plasmy. Na efekt to vypadá velmi působivě.

Stejně působivá a nebezpečná je i ukázka Marxova generátoru. Dostávám do ruky zářivku a instrukce, že se mám přiblížit k lesklé kouli. Váhám, ale pomalu se blížím. A jako zázrakem se mi zářivka rozsvítí v ruce. Trošku to brní. „Tady alespoň vidíte, že elektřina je mocná a není jenom v drátech, ale i v okolí Teslova transformátoru,“ dodává Martin Škop. Tím statická ukázka končí a přesouváme se do další místnosti. Je tu temno a uprostřed jsou tři velké indukční cívky a jedna klec. „Do té vás teď zavřeme a já se zatím půjdu převléknout do pracovního,“ říká s úsměvem Ludmila Valdová a její partner mě ujišťuje, že Faradayova klec, na kterou za chvíli budou útočit blesky v podobě 750 tisíc voltů, je bezpečná: „Jen nesmíte pletivem prostrčit prst, to už by nebezpečné bylo.“

Šest náhrobků

Stojím jak zařezaný a skrz pletivo pozoruji Martina Škopa jak zapíná své generátory. Lup – před mýma očima se začínají tvořit blesky a útočí na mě. Je to úchvatná podívaná, ale i tak se mi svírá žaludek spolu s místy, kde končí záda. Celé to trvá asi minutu, ale je to fascinující pohled a já chápu slova obou bleskových nadšenců o tom, že jim k naprosté spokojenosti a uvolnění stačí, když si po ránu místo rádia či zapálení krbu pustí „pár“ blesků. Vycházím z klece a mám asi vidiny. Do místnosti vchází rytíř v kroužkové zbroji. „To je naše mobilní Faradayova klec,“ říká o kroužkovém brnění s 85 tisíci kroužky Ludmila Valdová a nechává opět zapnout generátory. V ten moment je to ještě úchvatnější podívaná. Blesky Ludmilu doslova bičují a vrcholem je, když si vezme do ruky zářivku, která se jí, zatímco ji „šimrají“ blesky, rozsvěcuje v ruce. Vrchol elektrizujícího dopoledne má však ještě přijít. „A teď vám ukážeme něco, co děláme jediní na světě,“ říká Ludmila Valdová a opět se jde převléknout. „A proč jediní?“ nadhodím ještě otázku. „Protože u tohohle triku už zemřelo šest lidí,“ dodává s potutelným úsměvem kouzelnice, kterou doplňuje její partner a vysvětluje princip nebezpečného kousku, který vymyslel sám Nikola Tesla, když chtěl ve válce proudů demonstrovat, že jeho střídavý proud je bezpečný. „Potřeboval demonstraci. Tak udělal tohohle Kouzelníka – stoupl si na svůj transformátor, zvedl ruce a z nich mu šly elektrické výboje,“ vysvětlil kouzlo kouzla Martin Škop, který při znovuoživení tohoto kousku vycházel jen z dobových černobýlích fotografií. „A tak jsem musel udělat pár výpočtů a nějaké simulace, abych demonstroval, že jsem to spočítal dobře,“ dodává Martin Škop v době, kdy na velkou cívku usedá jeho partnerka Ludmila: „Mám vždy trošku strach, ale Martinovi věřím. Člověk k elektrice musí přistupovat s pokorou,“ dodává Ludmila a začíná show při které jde o život. Ale je krásná. Přes Ludmilu proudí statisíce voltů, které postupně rozsvěcují žárovku, z železných rukavic metají blesky a dokonce zapalují i dřevo.

Vrcholem je pak chvíle, kdy Ludmila na zem vlévá solný roztok - voda hoří a vycházejí z ní malé blesky. Nedutám a zírám. „Tak i dnes jsem to přežila a jsem opět plná energie,“ říká krátce po vystoupení Ludmila Valdová a spolu s partnerem poznamenává, že velkou radost z jejich show nemají jen diváci, ale hlavně elektrárny.