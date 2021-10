Krize kolem energetické společnosti Bohemia Energy a doporučení, aby lidé přestali platit zálohy tomuto dodavateli energií, zvýšilo koncem týdne provoz na poštách či ve finančních ústavech. Mnozí z tisícovek klientů přicházeli rušit trvalé příkazy a měnili sipo či inkaso.

Bohemia Energy | Foto: Bohemia Energy

Do spořitelny v Broumově ve čtvrtek vyrazila i paní Irena. „K Bohemia Energy jsme přešli v roce 2012. Když jsem v televizi slyšela o jejich problémech, tak to byl pro mě šok. Nikdy by mě nenapadlo, že taková ohromná společnost může kleknout,“ zamrazilo 69letou ženu, když se dozvěděla o problémech společnosti dodávající energie. Ve spořitelně proto zrušila příkaz k placení elektřiny. „Nebyla jsem tam sama, to samé řešila i paní přede mnou,“ prozrazuje. „Jak to bude dál ještě přesně nevím,“ krčí rameny, a dává se do řeči s kamarádkou, která podobné problémy řešit nemusí díky ráznosti svého manžela.