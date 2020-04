Důvodem několikaměsíční celkové uzavírky tohoto úseku frekventované silnice je nutná rekonstrukce povrchu vozovky, která má podle harmonogramu prací trvat až do konce října tohoto roku. „Objízdné trasy budou jasně vyznačené a povedou po okolních silnicích,“ upozornila v této souvislosti policejní mluvčí Eliška Majerová a dodala, že řidiči by měli být v těchto místech ohleduplní a trpěliví.

Od pondělí se také uzavírá silnice silnice I/14 v obci Horní Radechová. Tam by měly práce trvat do konce září. Objízdná trasa povede z Náchoda přes Hronov, Horní Kostelec do Rtyně v Podkrkonoší, jedná se o stejnou objízdnou trasu jako při uzavírkách v minulých. Uzavírka se dotkne i linkové autobusové dopravy.

Zároveň probíhají stavební práce na silnici I/33 u České Skalice, kdy směr z Náchoda je vedený po staré silnici přes centrum České Skalice a směr od Hradce Králové po volné polovině vozovky.