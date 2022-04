Kousek od Bohuslavic leží přírodní rezervace Zbytka, kterou tvoří lužní les a louky v ohybu říčky Dědiny s výskytem řady zvláště chráněných rostlin a živočichů. Významná lokalita Zbytka je z geologického hlediska formována právě křídovými sedimenty, proto je zde reálná možnost, že v této oblasti by se mohly objevovat druhohorní nálezy. A toho obec spolu s dalšími partnery využije pro zlepšení turistické atraktivity místa.

„Aktuálně připravujeme ve spolupráci s polským městem Pieszyce a Novou Pakou zajímavý přeshraniční projekt nazvaný Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory,“ prozrazuje starosta Jiří Tojnar. V Bohuslavicích by mělo tento projekt reprezentovat informačně naučné centrum věnované právě České křídové pánvi, která vznikla na konci druhohor. V expozici nebudou chybět křídové fosilie z daného období a počítá se i s venkovní expozici se zábavnou částí nazvanou stopování dinosaurů.

V Teplických skalách zasahovali záchranáři

„Budou tu k vidění odlitky a otisky nálezů z druhohor. Některé budou přímo odsud ze Zbytků. I když tohle odsud není,“ říká starosta a sahá asi po dvaceticentimetrovém předmětu, jehož původ a význam pozná zřejmě jenom odborník. „Tipnete si, co to je?“ usmívá se. Pochopitelně netuším a nechávám se poddat. „Ve skutečnosti je to asi takhle dlouhé,“ rozpaží ruce asi půl metru od sebe. „Je to pravá stolička mamuta,“ ukazuje na zbytky jílu, který v zubu zůstal.