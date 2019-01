Náchodsko /FOTOGALERIE/VIDEO/ – Když sev pátek 15. říjnaodpoledne úderem 14. hodiny otevřely volební místnosti, začala pro mnohé lidi a pro všechny kandidáty na soupiskách událost letošního roku.V pátekdo 22 hodin av sobotuod 8 do 14 hodin mají občané opět po čtyřech letech šanci svými hlasy přemalovat radnice a určit podobu zastupitelstev měst a obcí.

Jít k volbám je důležité třeba už jen kvůli tomu, aby měl každý čisté svědomí, že udělal maximum pro to, aby se na radnicích objevili ti lidé, o nichž je přesvědčený, že se budou zasazovat o zájmy veřejného blaha, a ne o zájmy úzkého okruhu „vyvolených“, kteří mají v zastupitelstvu „své“ lidi a umí toho využít ve svůj osobní profit…



Práva volit využil i David Novotný, organizátor mnoha charitativních akcí. Před volební místností v Základní škole Náchod – Plhov postával již zhruba 15 minut před vypuknutím voleb. „Letos poprvé jsem nevolil stranu, nýbrž jsem vybíral jednotlivé kandidáty. Takže jsem si vlastně složil své zastupitelstvo,“ uvedl Novotný s tím, že podle něho v Náchodě kandiduje řada kvalitních lidí. „Vybíral jsem ty kandidáty, které znám osobně, a také ty, jež mi jsou sympatičtí,“ prozradil Novotný s tím, že dle jeho názoru by měli jít zejména ke komunálním volbám všichni lidé, neboť tyto volby jsou především pro ně samotné těmi nejdůležitějšími.



Hned včerejší úvodní nápor, kdy již před druhou hodinou odpolední stály před volebními místnostmi hloučky lidí, dával tušit, že o komunální volby v Hronově bude mezi voliči zájem. Zda jsou pro zachování současného vedení a nebo jestli se rozhodli pro změnu, to se uvidí až po dnešním sečtení hlasů.



K volbám do městského zastupitelstva se připojili i senioři z Domova odpočinku ve stáří Justynka. Většina obyvatel domova se rozhodla, že se voleb zúčastní, jelikož tak činili po celý život. Jelikož mnoho zdejších obyvatel je již méně mobilní, zašli za nimi členové volební komise až do jejich domova s přenosnou urnou.

První zaškrtnutí kandidáti už jsou v urnách,nyní se budoucí podoba radnic dokreslí

Nejstarším voličem v hronovské Justynce byla paní Františka Hněvsová (94), která sdělila, že volí ve všech volbách pravidelně a pokud jí to její zdraví dovolí, tak se bude účastnit i nadále.



„Dnes se již rozhoduji podle strany, jelikož všichni, co kandidují jsou ode mě o hodně mladší a tak už je neznám. Proto radši volím celou stranu která je mým názorům nejbližší,“ prozradila Deníku k výběru kandidátů Františka Hněvsová.



Například v Jaroměři volí do zastupitelstva města dvacet jedna členů, voliči mají na výběr



Do volebního okrsku č. 6 v Domě s pečovatelskou službou v Jaroměři včera pár desítek minut po otevření volebních místností vyrazila volit i Jozefína Volfová. Stejně jako ostatní jaroměřští voliči měla na výběr ze 147 kandidátů a o její přízeň se ucházelo celkem sedm stran. Na jejich kandidátkách letos figurují čtyři lékaři, nejčastějšími kandidáty jsou ale podnikatelé a důchodci. Jak Deníku volička prozradila, volila osobnosti, které zná, důvěřuje jim, a o nichž si myslím, že jsou vhodnými adepty do samosprávy.



Před volebními místnostmi v Základní škole Náchod – Plhov bylo rušno již před 14. hodinou. Zejména důchodci přišli k volbám hned v prvních minutách, bezprostředně po jejich vypuknutí. Nebylo také ničím neobvyklým vidět lidi, jež nejen před, ale i po svém odvolení živě diskutovali v hloučcích a probírali politickou scénu jejich města.



„Nevolila jsem jednotlivé kandidáty, nýbrž jen jednu stranu,“ řekla nám Dagmar Sajfrídová z Náchoda, která odvolila v jedné ze tří volebních místností v Základní škole Náchod –Plhov.



„Zvolil jsem stranu i jednotlivé kandidáty,“ ochotně odpověděl na otázku Náchodského deníku Aleš Šotola. Zároveň dodal: „Lidé na radnicích jsou přesným odrazem nás – voličů. Co jsme si zvolili, to máme.“ (jim, řez, sýk)