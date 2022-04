Zatímco se hasiči z Prahy v rámci kurzu pouštějí do záchrany svých kolegů, kteří vyfasovali roli plaváčků, přechází Petr Ptáček ve své roli do jiné polohy. „Vykašlete se na ně, nechte je tam. Jsou ožralí jak prasata, neměli blbnout, zaslouží si to,“ proměňuje se v čumila, který svými řečmi práci záchranářům ve stresovém okamžiku určitě neulehčuje.

„Jde o úzce specializovaný kurz na komplexní záchranu osob z válce. To je nejčastější příčina tonutí na českých řekách. V naší republice je velké množství nebezpečných jezů, na kterých nezkušení vodáci neodhadnou sílu válce nebo své schopnosti a jez sjedou. Záchrana osob je pak velmi komplikovaná a je nutná znalost techniky záchrany,“ říká Petr Ptáček. Podle něj nejsou neobvyklé ani případy, kdy člověk utone při pokusu o záchranu tonoucích.

Úpa společně s Labem, Metují a Orlicí patří mezi čtyři hlavní vodácké řeky v kraji. Se začátkem vodácké sezóny se proto trénink záchranářů na jedné z nich hodí. Unikátní kurz na Úpě vyniká specifickou náplní a terénem.

Záchranáři neváhají a začínají s pomocí. "Haló, slyšíte mne, podívejte se sem, házím lano!" Vzduchem letí házečka a dopadá vedle tonoucího, který se jí chytá a je vytažen na břeh. Pro ty, kteří ve smrtící vodní pasti nereagují, se hasič upoutaný na lano a vrhá do vody, tonoucího uchopí a kolegové na břehu je oba vytáhnou. Na závěr kurzu si ještě vyzkoušejí, že ani ve zdánlivě nepotopitelném raftu nemusí být u malého jezu bezpečno.

Pro správné překonání jezu je důležité přímo na místě vyhodnotit, jestli je vodák schopen ho sjet. „Musí na daném místě vyhodnotit jestli je to bezpečné. Každý jez může být za daného průtoku nebezpečný – stačí, aby se průtok vody zvýšil o pár kubických metrů,“ říká Ptáček. Právě na kurzu účastníci podle určitých kritérií rozpoznají nebezpečný jez.

Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

Pokud už dojde k tomu, že se vodák „cvakne“ a začne se topit ve válci, je zaděláno na průšvih. „Je to komplikované – pokud se v nich dá plavat, většinou jediná cesta vede šikmo ven ke břehu. Pokud by se člověk snažil plavat rovně po proudu, tak moc šancí nemá, protože ve válci by v podstatě plaval proti proudu a do kopce,“ vysvětluje.

Málokdo si uvědomuje záludné dění pod hladinou v podobě zpětného proudu. „Na jeho překonání často nestačí síly. Zvláště když nemáte vestu a voda je chladná - to ubývá energie velmi rychle. Tady hasiči plavou nějakých 30 vteřin a už jsou vyčerpaní,“ dodává. Pomoc člověk potřebuje velmi rychle.

„Snažíme se ve spolupráci z povodími na nebezpečné jezy umisťovat záchranné podkovy, které může i laik hodit a bez rizika poskytnout pomoc a přitáhnout topícího se na břeh. Jakýkoliv nezajištěný skok do řeky znamená, že by tam zachránce zůstal spolu s topícím se člověkem,“ upozorňuje. V první řadě je tedy důležité zavolat pomoc.

Přestože tréninkový jez na Úpě nevypadá ze břehu nijak extra nebezpečně, Petr Ptáček by ho rozhodně nepodceňoval. „Záleží na typu plavidla – pokud tu pojedu na raftu, tak to zvládnu celkem bez problémů, ale pevná loď by se mi mohla zapíchnout, stočit a převrátit,“ dodává Ptáček.

Nebezpečnost místa potvrzuje i malý kamenný pomníček na protějším břehu. „Došlo tu v minulosti už ke dvěma utonutím. Kromě pomníčku byl tady i dřevěný křížek. O víkendu tu byli vodáci z Červeného Kostelce, kterým se tady před 40 lety utopil kamarád,“ říká Petr Ptáček.

I když jez u Zvole vypadá na první pohled nevinně, číhá za ním dlouhý vodní válec, z něhož se může stát tichý a efektivní zabiják.

„Naposledy, co vím, tady utonuli dva psi. Jel tudy musher na káře se šestispřežením, první pes se chtěl asi napít, spadl tam a stáhl s sebou další tři. Dva se podařilo odcvaknout a vytáhnout, ale další dva zmizeli pod hladinou a už je nikdo neviděl,“ zmínil smutný příběh, který jen potvrdil nebezpečnost jezu.