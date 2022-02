Zdroj: DeníkPo hlavní silnici vedoucí skrz celou obec už několik let k nelibosti mnohých místních jezdí traktory s valníky, které zásobují bioplynovou stanici. Samotný provoz stanice přitom obec nijak neobtěžuje. „Nejvíce nám vadí nárůst dopravy obrovskými traktory a kamiony, které vozí palivo do bioplynové stanice. V té smlouvě bylo, že palivo se má dodávat z místních zdrojů. Nemyslím si, že místní zdroje jsou řepné řízky z Českého Meziříčí,“ uvedla pro Deník Jana Králová. Jak starostka potvrdila, tak tento problém trvá nadále a je momentálně neřešitelný. A jak se ukazuje, má to i dopad na plánované investice v obci. "Celých osm let, co jsem starostkou, tak se snažím opravit most, který je důležitou spojnici vedoucí ke koupališti a dále do chatové osady Janovičky," říká o mostě, po kterém aktuálně mohou přejíždět jen vozidla do 3,5 tuny a je z obou stran podepřen dřevěnými kůly, aby se nevyvalil do stran.