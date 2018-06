Bourání skončilo, začíná se stavět. Miliardová modernizace nemocnice se rozbíhá

Náchod – Čekání na modernizaci náchodské nemocnice trvalo skoro věčnost. Nyní se dlouhé roky nadějí a očekávání začínají zhmotňovat.

„Rád bych poděkoval všem, kteří tu káru, jež vypadla, že nebude dotlačena do finále, směřují do cílové rovinky,“ oddechl si hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán při pohledu na staveniště, které potvrzuje, že modernizace nemocnice už opravdu není jen slibem nebo zprávou o podpisu smlouvy. „Dostavba a modernizace Oblastní nemocnice Náchod už opravdu není jen slibem nebo zprávou o podpisu smlouvy.



Stavební práce začaly a budou intenzivně pokračovat, dokud nebude hotovo. Musíme náchodskou nemocnici modernizovat, protože věřím, že pouze kvalitní a moderní zázemí nám zajistí příchod nových lékařů a sester. Jsem velmi rád, že slib, že na jaře začneme stavět, jsme splnili a harmonogram, který jsme si předsevzali, plníme,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.



STAVBA PŘINÁŠÍ PROBLÉMY S PARKOVÁNÍM

Koncem června uplyne již čtvrt roku od podpisu smlouvy na první etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod za 1,344 miliardy korun. Za tuto dobu dělníci v nemocničním areálu provedli demoliční a přípravné práce. Nyní začíná samotná stavba, kterou dnes (14.6.) poklepem na základní kámen zahájili zástupci Královéhradeckého kraje, Města Náchod a stavebních firem.



„Je to jeden z klíčových dnů, kdy se plní sny. Z mé strany ale z toho paradoxně vyvstávají velké komplikace, protože musím řešit problémy lidí, kteří v městě žijí,“ zmiňuje odvrácenou tvář modernizace nemocnice náchodský starosta Jan Birke. „Je to především nedostatek parkovacích míst v okolí nemocnice. V radě jsme rozhodli o zřízení speciální lince, která by měla od 1. července kyvadlově jezdit mezi dopravním terminálem a nemocnicí,“ říká starosta Náchoda, podle jehož slov bude linka jezdit po celou dobu rekonstrukce.



NEJDŘÍVE DEMOLICE, TEĎ UŽ SE STAVÍ

Od předání staveniště dělníci pracovali na přípravách pro samotný začátek stavby. Zbourána byla hospodářská budova včetně spojovacích koridorů, které ji propojovaly s pavilony A a D. Před demolicí byla upravena trasa potrubní pošty, která hospodářskou budovu vedla. Jako další bylo nutné provést montáž základových patek a provizorních technických rozvodů podél stávajících objektů.



Kraj také na vše dohlížíme, aby nás nic nezdržovalo v harmonogramu stavby. Jednou za týden také pravidelně jezdíme na kontrolní dny. Zároveň máme vždy za kraj alespoň jednoho pracovníka na stavbě samotné,“ říká radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a majetku, že průběh stavby je pod pečlivým krajským drobnohledem.



MODERNIZACE NA NĚKOLIK DESETILETÍ

Základem modernizace je výstavba dvou nových nemocničních objektů J a K, které jsou na sebe napojeny jak v nadzemní části, tak v podzemí. Dále vznikne objekt O, kde budou uloženy zdroje medicinálních plynů, bude vystavěn nadzemní koridor mezi budovami A a K. Zároveň se mimo jiné počítá s vybudováním chodníků a přístupových komunikací.



„Náchodská nemocnice byla dlouho investičně podfinancovaná, protože se stále nedařilo zahájit výstavbu. Naší představou je, že touto enormní investicí se Oblastní nemocnice Náchod zmodernizuje na několik nadcházejících desetiletí. Jedná se o klíčovou investici do zdravotnické infrastruktury, kterou jistě ocení nejen každý občan ve spadu této nemocnice, ale věřím, že i náš lékařský personál,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Než se hráblo do zeměNa první etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod se v listopadu 2017 sešly celkem tři nabídky. Nejnižší částku ve výši 1,344 miliardy korun nabídlo konsorcium společností Geosan Group, a. s. a BAK stavební společnost, a. s., které nyní projekt realizuje.

Kraj poprvé tendr na modernizaci náchodské nemocnice vypsal v březnu 2012, v květnu následujícího roku ho zrušil. Podobný případ byl u druhého tendru, který kraj vypsal v červenci 2015. Třetí tendr zrušilo nové vedení kraje v prosinci 2016 z důvodu jeho nedůvěryhodnosti a následně vypsalo 1. srpna 2017 v pořadí čtvrtý tendr.