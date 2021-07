Až teprve denní světlo ráno odhalilo spoušť, která prozrazovala, že noční bouře udeřila opravdu plnou silou. „Za tři minuty bylo po všem,“ rozhlížel se včera jeden z vedoucích kolem sebe. Strhané celty, rozbité podsady, promáčené oblečení táborníků a všude okolo popadané větve. Jeden ze stanů přišpendlil k zemi spadlý kmen a pohled na tu zkázu budil oprávněnou obavu o zdraví táborníků. Naštěstí všichni bouři přečkali bez újmy.

Táborové volání o pomoc vyslyšelo pět jednotek hasičů. „Náš největší problém byl se do toho tábora vůbec dostat. Na všechny možné příjezdové cesty od Broumova, Meziměstí i od Teplic nad Metují popadaly větve i celé stromy, takže jsme se tím museli nejdříve prořezat a uvolnit si cestu, abychom se vůbec mohli dostat do tábora začít s evakuací,“ popisuj noční zásah velitel meziměstských hasičů a starosta města v jedné osobě Jiří Sadílek. „Zdálo se nám, že to odklízení větví trvá celou věčnost, bylo to nekonečné. Nikdo z nás totiž netušil jak to tam vypadá. A když jde o děti, tak tělo je napumpované adrenalinem a chcete se tam dostat co nejrychleji,“ říká Jiří Sadílek, který pak vyrazil pro ředitelku meziměstské ZŠ, aby otevřela školu a pomohla s ubytováním téměř devíti desítek lidí - 57 dětí a 30 dospělých. „Důležité bylo, že se nám podařilo dostat děti do sucha a do klidu, protože si prožily svoje. Ale byly statečné – byla jim sice zima, ale i ti nejmenší táborníci to zvládali v pohodě,“ dodává velitel meziměstských hasičů. Dobrovolní hasiči sváželi účastníky tábora do Vernéřovic dopravními automobily, a odtud pokračovali do provizorního zázemí ve škole evakuačním autobusem z centrální stanice Hradec Králové.

Včera kolem půl deváté začínaly ke škole přijíždět první rodiče pro své ratolesti. „V devět večer nám přišla zpráva, že první bouřka se jim vyhnula a že jsou v pořádku. Pak jsem v noci četla na facebooku, že děti jsou v pořádku a v pátek ráno se nám z tábora ozvou. Ráno o půl sedmý pak přišla esemeska, že tábor je zdemolovaný a že si máme pro děti přijet do školy,“ popsala Dagmar Haková nečekané ukončení skautského tábora z Hořic v Podkrkonoší. Rychle pak hned naháněla manžela a společně vyrazili směr Meziměstí. „Minulou sobotu jsme byli stavět stany a naše dcera měla být na táboře do neděle. Takže to měla zkrácený o necelé tři dny. Ti starší táborníci to ale měli na 14 dní, takže přišli o více než týden,“ dodala, nasedla do auta a za dceřina vyprávění z divoké noci vyrazila rodina k domovu. V tu dobu čekaly na své rodiče v meziměstské škole ještě desítky dětí. Nálada mezi nimi navzdory prožitému byla veselá. Mezitím dorazili hasiči, kteří se za pomoci starších dětí pustili do nakládky spacáků a skládacích lehátek, která vezli zpátky do humanitárního skladu v Holohlavech.

„Doufejme, že noční evakuaci vzaly děti jako neplánovanou táborovou bojovou hru se šťastným koncem,“ věří hasiči.