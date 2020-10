„Vidíte sám co se stalo,“ rozhodil rukama Miloslav Sloupenský z Božanova při pohledu na spoušť, která zbyla včera ráno na pastvině po nezvané vlčí návštěvě. „Volal mi ráno soused, že mi asi chcípla ovečka a skoulela se ze stráně dolů k cestě, kde protrhla ohradu. Říkal jsem si, že je něco špatně a jel jsem z práce domů. No a tady viděl, co se stalo – dvě ovce zardoušené a jedna z poloviny sežraná,“ popsal smutný začátek dne Miloslav Sloupenský.

Zkrvavený kadáver ovce ležel jen zhruba 15 metrů od domu zrovna v místech, kde chovatel ovcí spal. Přesto v noci žádné známky boje o život nezaregistroval. Pes neštěkal, ovce nebečely. „Když sem přijde liška, tak se pes může zbláznit, ale teď nic. Došlo tak na slova lidí, kteří mi říkali, že když přijde vlk, tak o tom ani nebudu vědět. Teď jsem se o tom přesvědčil,“ říká muž, kterému na pastvině ve svahu zbyly dvě ovečky, beran a jedna koza.

Od pracovníka Správy CHKO Broumovsko, který přijel na místo potvrdit, že se jednalo opravdu o útok vlka, dostal i instrukce ohledně možnosti nároku na finanční vyrovnání za vzniklou škodu. „Budu ji uplatňovat, ale mrzí mě, že sice ty peníze nám prostřednictvím kraje posílá stát, ale v podstatě to odškodnění jde de facto z našich daní,“ upozorňuje Miloslav Sloupenský. „Něco je prostě špatně.“

Zpráva o uhynulých ovcích s podezřením, že v tom má své zuby vlk, dorazila hned ráno i na Správu CHKO Broumovsko. Na místo se vypravil zoolog Petr Kafka, který podobných případů letos viděl už spoustu. „Podle té masivní konzumace jedné z ovcí se dá předpokládat, že tady bylo více zvířat,“ připouští Petr Kafka. Že se nejednalo o samotáře potvrzují otisky stop v blátě, z nichž jedny jsou větší a druhé menší. Zoolog si rovněž obhlédl i ohradu, která podle jeho slov rozhodně není pro vlky nepřekonatelná překážkou. „Je vysoká asi metr dvacet, je tam sice natažený i drát s proudem, ale na několika místech se dá podlézt. Dobře to zřejmě zabraňuje útěku ovcí, ale pro toho predátora to je asi lehce prostupné,“ říká Kafka, který je zřejmě nejvytíženějším ovčím "koronerem" v republice. „Letos to byly desítky případů – hlavně Božanovsko a oblast kolem Adršpašsko-teplických skal," říká Kafka, který odhaduje, že v této oblasti se může pohybovat kolem 20 - 25 vlků. "Ten počet se příliš měnit nebude. Loňská vlčata se osamostatňují a odcházejí pryč a letošní vlčata ten počet ve smečkách zase doplní," vysvětluje zoolog Petr Kafka.

Dvě zardoušené ovce mají vlci na svědomí i v Janovicích na Trutnovsku. Ani tady jim civilizace nevadí a neostýchali se vlézt do ohrady hned vedle silnice. Cestou na hostinu (nebo z ní) museli proběhnout přes pastviny s koňmi, a koně splašili natolik, že prorazili na několika místech ohradu a několik desítek jich uteklo. „Muselo to být divoké, protože jsou zlomené i kůly. Ráno okolo páté hodiny nám volali lidé kteří jeli do adršpašského Continentalu do práce, že se na několika místech pohybují na silnici koně. Takže jsme od rána od pěti běhali, naháněli koně zpátky a spravovali ohrady a při tom ježdění po pastvinách jsme zjistili, že u souseda leží v ohradě dvě rozervané ovce,“ říká Petr Bartoš, který se okolo zdejších koní pohybuje. „Koně naštěstí žádnou újmu neutrpěli, akorát jsem při nahánění koní zpět do ohrad viděl jednu kobylku, která zhmožděnou spěnku. Ostatní koně jsem ještě nestačil projít,“ věří, že tentokrát k žádné újmě nedošlo.