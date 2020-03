/FOTOGALERIE/ Celkem 33 soutěžních vzorků kysaného zelí se v sobotu sešlo na 21. ročníku Božanovského zeláku. Kromě místních dorazili i zelmistři z okolních obcí.

| Foto: Deník/ Jiří Řezník

V hlavní soutěži porotci rozhodli, že nejlepší domácí nakládané zelí přinesli manželé Procházkovi. „Nalejeme si skleničku, potom druhou a pak třetí. A šlapeme to s láskou,“ usmívá se Eva Procházková. Kdo by očekával nějaké tajemství vítězného receptu, tak bude zklamán. „Dáváme jen zelíčko, cibuli, sůl a kmín - nic víc. A hlavně se to musí dělat s láskou,“ připomíná silnou ingredienci.