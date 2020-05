Cílem je vrátit do historického jádra obchodní a společenský život, připravit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a vyřešit dopravní problémy.

Farma Wenet láká na oddech a relax ve společnosti zvířátek

(denně od 10 do 17 hodin, Broumov):

Farma Wenet je obklopená malebnou krajinou Broumovska, která skýtá mnohé vyžití v každém ročním období, od romantických procházek po okolí, po celodenní výlety do skal, zdejších lesů, návštěvy památek, ale i oddech a relax u zvířátek na farmě. Návštěvník má možnost se setkat s různými druhy zvířátek, některá z nich má možnost si i osobně pohladit.



Broumovský klášter žije jarním farmářským trhem

(sobota od 8.30 do 13 hodin, Broumov):

Po nucené dvouměsíční pauze to v benediktinském klášteře v Broumově opět ožije. Dnes se v klášterním areálu uskuteční jarní farmářský trh, který od 8.30 do 13.00 hodin přivítá více než 40 regionálních prodejců. Můžete se těšit na džemy, keramiku, pekařské dobroty, jarní dekorace, textilní výrobky, koření či sýry.