Vzhledem k tomu, že nejbližší hranice jsou otevřeny ve třicet kilometrů vzdáleném Náchodě, tak pro desítky pracovníků se cesta do práce stala během na dlouhou trať.

Dorazilo jen deset procent zaměstnanců

„Naši zaměstnanci musejí vstávat třeba ve tři hodiny ráno a po směně je pak čekala náročná cesta domů, kdy museli dlouho stát na hranici. To co měli štěstí se vrátili domu v osm večer a někteří až kolem půlnoci. A ráno ve tři, ve čtyři nanovo,“ popsal předseda družstva Pavel Hendrichovský peripetie zhruba 70 polských pendlerů, na jejichž práci broumovská Diakonie stojí. A teď momentálně padá. „S ohledem na tyto skutečnosti dorazilo v dalších dnech do práce zhruba 10% zaměstnanců z Polska,“ říká Pavel Hendrichovský, že sedm lidí se v rozlehlé třídírně ztrácí. „Z polského Mirošova, odkud to mají k nám do práce kolem 15 kilometrů nepřijel nikdo. Pro ně to je absolutně nereálné,“ je si vědom. Pokud by jeli přes hraniční přechod Královec, tak by to měli kolem 80 kilometrů a přes problémový přechod Náchod-Běloves to je výrazně přes stovku.

Žádá ministra o pootevření hranice

Ve čtvrtek se Pavel Hendrichovský obrátil i na ministra dopravy Karla Havlíčka s prosbou, zda by vláda nemohla zvážit otevření přechodu Otovice - Tlumačov alespoň ve všední dny od 5 do 17 hodin. „To by nám výrazně pomohlo. Odpověděl mi, že se to pokusí projednat. Ten zvýšený provoz by tam byl akorát ráno kolem půl šesté a pak odpoledne kolem třetí. Ti lidé by ale ušetřili spoustu hodin a stresů a vše by se vrátilo do normálu. Tento stav je pro nás děsivý. Máme opravdu v práci jen pár lidí, tak se snažíme dodělat rozdělané zakázky, ale další musíme odříkat, protože nemáme jak je plnit,“ říká statutární zástupce Diakonie Broumov, které „pomohlo“ do kritické situace i uzavření 18 obchůdků a výdejních míst v Královéhradeckém kraji, které jsou v klidných dobách dalším zdrojem příjmů.

Vyhlásili sbírku aby mohla vyjet svozová auta

Kritická situace donutila společnost, která sama pomáhá, hledat pomoc jinde. Rozhodli se proto vyhlásit veřejnou sbírku, díky níž chtějí získat finance alespoň na vyvážení kontejnerů, kterých mají po republice stovky. „Obracíme se s žádostí o pomoc i na obce. Svážíme celou republiku, při běžné činnosti odvezeme měsíčně více než 450 tisíc kilogramů použitého šatstva a jenom na pohonné hmoty potřebujeme až 300 tisíc měsíčně. V této složité situaci se nejsme schopni ufinancovat. Hledáme možnosti jak z toho ven, ale bez zaměstnanců a bez prodeje to nepůjde. Pokud to bude trvat déle, tak to je neřešitelná situace,“ obává se.

Pomáhají seč mohou

Ale navzdory situaci se snaží pomáhat i nadále i s malým počtem lidí, kteří jsou k dispozici. „Oslovilo nás Komunitní centrum Broumov s prosbou o materiál na roušky. Do druhého dne jsme jim vytřídili materiál, který využijí,“ dodal Pavel Hendrichovský. „Chceme poděkovat Diakonii za věnování kvalitního materiálu. Ten je k dispozici na sběrném místě roušek v bývalé budově ZŠ Velká Ves,“ připomíná koordinátor komunitního centra Martin Minařík, který stál u zrodu akce Broumov šije roušky.

Jiří Řezník