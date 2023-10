/FOTO, VIDEO/ „Mickey tady, Mickey tam, všude kam se podívám…" Tak by se dala parafrázovat píseň skupiny Orlík při návštěvě rodinného domu v poklidné čtvrti na okraji Broumova. V interiéru bytu Liany Cholevové totiž není vůbec žádný problém narazit na něco, co má spojitost s nejslavnější animovanou postavičkou na světě. Tou je pochopitelně Myšák Mickey - bezesporu nejznámější symbol nadnárodního mediálního a zábavního konglomerátu Walta Disneye, který právě dnes slaví sto let od svého založení.

Disney slaví 100 let. Jeho symbol Mickey Mouse se zabydlel na okraji Broumova | Video: Jiří Řezník

Nejslavnější myšák ve vesmíru se objevil na scéně jako hlavní hrdina veselých krátkých (zpočátku černobílých) animovaných snímků poprvé v roce 1928. Od té doby si ho zamilovaly miliony lidí po celém světě. Dostal se na stránky novin a časopisů, na dekorativní předměty, doplňky do bytu i oblečení. Na tričku či džínách ho nosí běžní smrtelníci i celebrity.

„Můj první Mickey Mouse - respektive triko s Mickey Mousem - pochází z doby asi před dvaceti lety. To ještě nebyl mediálně a marketingově rozšířen jako nyní a já jsem v Praze v obchodě objevila béžové triko s černým obrysem postavy. Padlo mi hned do oka, protože to bylo něco jiného. Tak jsem si ho hned koupila," vzpomíná Liana Cholevová. Od té doby do jejího šatníku začaly přibývat další trika, ponožky, svetry a bundy, které spojovala právě silueta nebo celá postava Mickey Mouse. Zdaleka však nezůstalo jen u oblečení a u Cholevů doma narazíte na animovanou postavičku v koupelně na ručníku, v botníku na botách, na stěnách v podobě obrazů, v kuchyni mezi hrníčky a talíři nebo v šuplíku, kde obličej MM zdobí příbory.

I šperkovnice Liany Cholevové uchovává řadu šperků s MM tématikou. „Obchod Pandora začal prodávat limitovanou kolekci Disney a já se pustila do sbírky. Mám náramky, prsten, přívěšky s mým oblíbencem," bere do rukou jednotlivé šperky a upozorňuje, že má slabost pouze pro MM. „Ostatní postavičky Disney se mi sice taky líbí, ale já jsem věrná jen Mikymu."

Svým zájmem o sympatickou animovanou postavičku časem nakazila i své příbuzné, kolegy z práce a kamarády. „Občas mi zazvoní v mobilu zpráva, že někde mají pěknou bundu, triko či něco jiného, kde je postava Mickey a zda si to nechci koupit. Mnohdy se mi trefí do vkusu a já si nabízený kousek skutečně koupím. Ale musí mi to padnout do oka - ne vždy se mi MM na věcech líbí," pečlivě si vybírá co chce na sobě mít. „Když slavím narozeniny, tak se určitě mezi dárky objeví nejeden s Mickey Mousem," říká vystudovaná ekonomka, kterou potěší i dárek, jenž tak dlouhou životnost jako oblečení nemá. „Manželka mého bratrance mi dokonce upekla ke kulatému výročí výborný ,mickymausí‘ dort, který mě fakt moc potěšil a navíc byl výborný," usmívá se.

Svoji vášeň pro MM momentálně přenáší i na svého 16měsíčního vnuka Vašíka. „Mezi mými dárky pro něho se vždy najde oblečení s MM, a když se ho zeptám, kde je Miky, tak hned ukáže na obrázek s mojí oblíbenou postavičkou," dodává.