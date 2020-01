Vlasta Dufková je překladatelkou z francouzštiny a portugalštiny. Dlouhá léta pracovala jako redaktorka v nakladatelství Odeon, Mladá fronta a Paseka, je autorkou básnické sbírky Čistec (1998) a prózy Bílé na bílém / Supinum (2000).

Radek Malý vystudoval germanistiku a bohemistiku. V současné době působí jako spisovatel, překladatel a vysokoškolský učitel. Je autorem knížek pro děti, učebnic, odborných publikací a několika sbírek poezie – za sbírku Větrní dostal cenu Magnesia Litera za poezii. Do češtiny převedl např. verše Georga Trakla, Ericha Kästnera, R. M. Rilka, Paula Celana nebo Stefana Georga.

„V broumovském Literárním domku nyní překládám básně rakouské autorky Christine Lavantové a také německou dětskou knihu Týden samá sobota autora Paula Maara. Zde na pobytu jsem už podruhé a užívám si to. Zdejší klid, izolace a tvůrčí klima jsou něčím, co ve všedním životě nenacházím. Luxusní je už ten pocit, že se od rezidentů očekává pouze to, že zde budou tvořit,“ uvedl Radek Malý.

Jiří Řezník