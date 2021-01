V Broumově se v úterý ráno v devět hodin otevřely i dveře obchodu kojeneckého a dětského textilu firem Damipa baby a Duko. Ten je prodejcem vlastních výrobků, které švadleny šijí v dílně jen několik desítek metrů od prodejny.

„Možnost otevření prodejny vnímáme velmi pozitivně, protože zájem o dětské oblečení byl abnormální. Zákazníci neustále volali, takže jsem ráda, že se bude moci dětské oblečení prodávat," potěšilo majitelku Dagmar Adamírovou, podle níž je největší hlad právě po oblečení na miminka. „Jelikož jsme výrobce kojeneckého a dětského textilu, tak je pro nás otevření obchodů důležité. Jedná se zejména o bodýčka, overálky, dupačky, teplákovky, kojenecké sety či pyžama,“ říká Dagmar Adamírová, že se jedná právě o textil, ze kterého kojenci rychle vyrostou.

Kromě dětského textilu si kupující mohou odnést i boty nejmenších velikostí, ale ne hračky, které jsou rovněž v nabídce prodejny, se možnost prodeje pochopitelně nevztahuje.

Obchod sice v určitém režimu fungoval díky e-shopu, ale ten nenabízí zákazníkům tak bohatou škálu nabídky, jaká je k vidění v kamenné prodejně. „Žádný mimořádný nárůst v internetovém prodeji jsme nezaznamenali. Zákazník je zvyklý dojít si do prodejny a osobně si vybrat. Pokud se na miminko kupuje oblečení, tak je ideální ho vidět fyzicky,“ říká Dagmar Adamírová

I když prodejna byla po nějakou dobu zavřená, tak výroba jela. „Výroba se zastavit nemůže. Kdyby jsme ji také zavřeli, tak bychom výrobní propad nedokázali dohnat,“ dodala.

Zákazníci si rychle našli cestu i do broumovského papírnictví Pel-Mel. Zatímco bylo v sektoru hraček pochopitelně zhasnuto a prázdno, tak mezi policemi s papírenským zbožím se téměř po měsíci objevili zákazníci. „Ne že bych doma neměla co dělat, ale rozhodla jsem se, že si uspořádám fotografie,“ mířila jedna ze zákaznic k pokladně se dvěma fotoalby. Další zákazník potřeboval psací potřeby, jiný odešel s nepořízenou, protože požadovaný druh kalendáře nebyl. "A ani nemohu slíbit, že se nám ho podaří objednat - víte jak to je," omlouvala se prodavačka. Dveře prodejny se v průběhu dne otevíraly se zrychlující se frekvenci. "Jsme rádi, že jsme mohli otevřít. Zákazníci chodí a doufáme, že jich bude přibývat," věří provozovatelka papírnictví. "Ani jsem tomu nechtěla věřit, že to takhle rychle opravdu pustí," naráží na fakt, že se o otevření papírnictví rozhodlo teprve den předem večer.

Pružně zareagoval i obchodní dům Lenka, který do své nabídky přidal k drogistickému zboží i dětské boty a oblečení.