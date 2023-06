Farma Wenet v Broumově má nový přírůstek. Je to kluk velblouda dvouhrbého, který se narodil mamince Princezně a tatínkovi Honzovi začátkem měsíce června. Na farmě bude vyrůstat, sílit a dělat radost návštěvníkům přibližně necelý rok. A už brzy se pro něho bude vybírat vhodné jméno.

Nový velbloudí kluk na farmě Wenet v Broumově. | Video: se svolením Martina Webera

„Velblouďátko vážilo po narození zhruba sedmdesát kilo a asi za tři hodiny se postavilo na nohy. Stále pije jen mléko od maminky. Je to kluk a zatím sedmé mládě velblouda, které u nás přišlo na svět. Maminka pochází z plzeňské zoo, tatínek z ostravské," říká s úsměvem jeden z majitelů rodinné farmy Martin Weber. Jako zajímavost uvádí, že velbloud dvouhrbý se rodí se složenými hrby do stran. Až zhruba po měsíci se hrby postaví. Zvířata v nich mají tuk, který se biologickým procesem štěpí a vzniká tak energie a voda.

V Broumově se začátkem června narodil velbloud. Farma Wenet se tak rozrostla o dalšího zvířecího obyvatele.Zdroj: se souhlasem Martina Webera

Mládě velblouda mohou návštěvníci farmy obdivovat a pozorovat asi tři čtvrtě roku. „Poté poputuje do nového domova, ale pouze do schválených a povolených chovů," vysvětluje Martin Weber. Velblouda na zahradě tedy nemůže mít kdokoliv. Dle informací Klubu chovatelů velbloudů jsou podmínky chovu těchto zvířat jasně dané. V ČR jsou velbloudi dle platné legislativy takzvaným druhem vyžadující zvláštní péči. To znamená, že k jejich chovu je potřeba zažádat o povolení krajskou veterinární správu.

Jak se bude jmenovat?

Malý velbloudí kluk, který teprve krátce poznává svět a téměř se nehne od své maminky, ještě nemá jméno. Zřejmě se do jeho výběru budou moci zapojit i návštěvníci farmy či její příznivci. „Sledujte naše facebookové stránky, brzy se dozvíte více," doporučuje Martin Weber.

Farma Wenet nedaleko centra Broumova je obklopená malebnou krajinou Broumovska, která skýtá mnohé vyžití v každém ročním období, od romantických procházek po okolí, po celodenní výlety do skal, zdejších lesů, návštěvy památek, ale i oddech a relax u zdejších zvířátek. Návštěvník má možnost se setkat s různými druhy zvířat, která na farmě chovají, některá z nich si může i pohladit a zažít tak neobyčejné chvíle, odpočinout si v příjemném prostředí a nabít se novou energií.



Farma patří také mezi jedny z největších chovatelů lam v České republice, ve zdejším chovném stádu jsou zastoupeny lamy krotké, lamy guanaka a lamy alpaky. Můžete zde obdivovat kromě pštrosů emu i pštrosa nandu pampového. V roce 2008 do chovu přibyli i velbloudi. Jsou zde také dikobrazi, lemuři, papoušci i klasická vesnická zvířata, jakou jsou králíci, slepice, husy, kachny a samozřejmě také ovce, kozy či prasátka. Ideální čas pro prohlídku je na jaře a v létě od 10 do 17 hodin a na podzim či v zimě od 10 do 14 hodin.