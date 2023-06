„Mohli bychom se ptát, proč se nenakoupil plyn dříve, ale na druhou stranu nikdo nemohl tušit, že taková situace nastane. Deset let byla do té doby cena většinou stabilní, takže bych za to bývalému vedení nedával vinu,“ konstatoval starosta.

A i jeho zdražení rovněž postihlo. „Bydlím v rodinném domě a topím plynem. I když jsem měl menší spotřebu, za teplo a teplou vodu jsem místo zhruba 25 tisíc platil 62 tisíc korun. Neznám nikoho, kdo používá elektřinu a plyn, koho by to nepostihlo. Z mého pohledu sice není situace v Broumově výjimečná, ale to neznamená, že se nic nestalo. Stalo. Ovlivnilo to spoustu rodin a lidí,“ uvědomuje si starosta a postup svého předchůdce hájí.

Mnozí obyvatelé města se obrátili na úřad práce, který s nimi nelehkou situaci individuálně řešil. Pokud ani mimořádná okamžitá pomoc rodinám ke stabilizaci rozpočtu nestačila, město jim poskytlo splátkový kalendář. „Splátkový kalendář nabízíme všem, kteří o něj požádají,“ připomněl Vodochodský.

„Lidé měli daný termín pro splacení dluhu, takže jsme museli přistoupit k mimořádné okamžité pomoci, aby měli dost času na vyřízení splátkového kalendáře, kdyby jim dávka od nás nevyšla. Jednalo o 20 až 25 přiznaných dávek. Některé jsme vyplatili v plné výši přeplatku, který činil i 40 až 60 tisíc. Dalším jsme po posouzení majetkových poměrů, výše příjmů a dalších ukazatelů poskytli poměrnou částku,“ vysvětlila vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky v Broumově Zuzana Dýmová.

Původně dramatickou situaci se podle vedoucí odboru správy majetku broumovské radnice Marie Mikulenkové podařilo zmírnit. „Už je to výrazně lepší. Mnoha lidem pomohl úřad práce. Spočítali jim, na kolik peněz mají nárok, někomu se vyplatila polovina, jinému 60 procent, dluh se jim tak snížil a na zbytku se domluvili s námi. Uzavřeli jsme okolo 12 splátkových kalendářů a nakonec to není tak hrozné, jak to zpočátku vypadalo. Nešlo jen o tepelné hospodářství, zdražovalo se všude,“ přiblížila situaci Mikulenková a podobně jako starosta upozorňuje, že problémy takového rozsahu nešlo předvídat.

„Nejprve se říkalo, že plyn tolik nezdraží, a nakonec šel nahoru třikrát až čtyřikrát. U elektřiny to nebylo tak razantní. Ano, lidé si vloni zvyšovali zálohy, ale nikdo nepředpokládal, že ceny půjdou v republice tak nahoru,“ dodala Mikulenková.

Radnice řešila v souvislosti s vyúčtováním a nedoplatky i netypické případy. Manželé z jednoho z městských bytů, kteří měli doplácet 37 tisíc korun, nedosáhli na podporu, když jim k ní chyběly pouhé tři koruny. „Podle nějakého koeficientu jsme o tři koruny nesplnili požadavek na příspěvek na bydlení,“ popsal začátkem června Českému rozhlasu důchodce Jaromír Sokol. Spolu s manželkou požádal o mimořádnou okamžitou pomoc.

„Paní Sokolová se na mě obrátila, byla u mě na návštěvě a situaci jsme probrali. Nakonec to dobře dopadlo, úřad práce vyšel vstříc a stát to paní Sokolové doplatil v plné výši,“ sdělil Vodochodský.

Jako jednatel tepelného hospodářství měl s obyvateli zhruba před měsícem veřejné projednání, kde jim vysvětloval situaci. „Lidi to výrazně zasáhlo, ale zatím mám pocit, že jsou informovaní a chápou, že situace nebyla a není jednoduchá. Když jsem šel na jednání, měl jsem docela obavy, ale byla to korektní diskuze. Bylo to napjaté, protože je to nelehká situace, ale proběhlo to v klidu,“ ocenil starosta.

Dozorčí rada ryze městského podniku, která z většiny sestává ze správců domů před časem rozhodla, že mezi odběratele rozdělí jeden milion korun ze zisku společnosti. Ve vyúčtování se to domácnostem projevilo zhruba 800 až 900 korunami.

„Chápu, že pokud má někdo platit desetitisíce korun, tak to není mnoho, ale víc jsme udělat nemohli. Tepelné hospodářství patří městu, takže nechceme tvořit zisky, rezervy však samozřejmě mít musíme. Děláme kroky, které pro společnost nejsou úplně výhodné. Veškeré zisky investujeme ve prospěch odběratelů. Žádné odměny si nerozdělujeme, jednatele dělám zdarma v rámci funkce starosty,“ připomněl Vodochodský, který předpokládá, že cena plynu bude klesat.

„Myslím si, že cena už určitě nebude vyšší než vloni, kdy to bylo 1620 korun za gigajoul, ale že bude daleko nižší. Měl bych radost, kdyby cena byla okolo 1 200 korun za gigajoule,“ odhadl starosta.