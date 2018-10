Broumovská Veba se odráží ode dna, vrací se opět do černých čísel

Broumov – Na dobré zprávy čekala broumovská Veba a její zaměstnanci dlouho. Na základě srpnových výsledků se zdá, že se odlepila ode dna a dosáhla hrubého provozního zisku.

Práci mají. Veba má podle vedení firmy zakázky do konce roku zajištěné.Foto: Deník/Jiří Špreňar

Tradiční český výrobce žakárských bavlněných tkanin Veba v srpnu dosáhl hrubého provozního zisku ve výši osmi milionů korun. „Od momentu, kdy byl na společnost podán insolvenční návrh, se Veba do černých čísel dostala vůbec poprvé,“ uvedla tisková mluvčí Veby Monika Mrštinová, a dodala, že zakázky nasmlouvané do konce letošního roku ukazují, že by pozitivní trend měl pokračovat.



„Díky africké krizi jsme si bezesporu sáhli na dno. Nyní se ale ukazuje, že spolupráce se zkušenými poradci a partnery nese své ovoce. Máme stále více zakázek, dostali jsme se do černých čísel a do konce roku by se to nemělo nijak změnit,“ hodnotí pozitivní vývoj finanční ředitel společnosti Veba Miloslav Geisler.

Veba si díky dohodě s jedním z věřitelů v souladu s reorganizačním plánem zajistila také provozní financování, které jí umožní uspokojit veškeré nasmlouvané zakázky. „Prostředky zajištěné na provozní financování jsou pro nás v této zlomové době kriticky důležité. Zachování výroby je totiž výhodné nejen pro všechny věřitele a náš podnik, ale také pro naše odběratele i dodavatele, se kterými budeme moci obchodovat i v budoucnu,“ říká Geisler.



Pozitivní vývoj kvituje také odborová organizace společnosti Veba. „Návrat k zisku a udržení výroby je pro nás zaměstnance naprosto klíčové. Jen těžko v našem regionu najdete rodinu, ze které ve Vebě nepracuje ani jeden člen,“ říká předseda odborové organizace Ondřej Habart. „Plně proto podporujeme reorganizaci, zachování výroby a důrazně se ohrazujeme proti snahám jednoho z věřitelů. Není přeci možné, aby se jeden věřitel na úkor všech ostatních snažil za každou cenu bránit provozu fabriky, a tím de facto existenčně ohrožoval několik stovek zaměstnanců a jejich rodin,“ dodává Habart.