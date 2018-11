Broumovské diskuse představily různé pohledy na hrdinství a odvahu

Broumov - O různých podobách hrdinství a odvahy se 6. a 7. listopadu diskutovalo v broumovském klášteře. Pátý ročník Broumovských diskusí přivítal v klášterním Dřevníku jedenáct hostů, čtyři moderátory a dvoudenní program konference si přišlo vyslechnout přes osm set návštěvníků z celé republiky.

Kdo je pro nás hrdina? Jak se liší hrdinství každodenní a „velké“? Jak hrdiny ocenit a jak si je připomínat? Jak vnímají hrdinství Češi? Kdo je hrdina pro mladou generaci? Jsou novodobými hrdiny sportovci? K čemu nám v dnešní společnosti chybí odvaha? Tyto a mnohé další otázky zněly v úterý a ve středu sálem Dřevník, který hostil 5. Broumovské diskuse.

Konference, kterou provázela moderátorka Daniela Brůhová, neformálně odstartovala již v pondělí 5. listopadu večer, kdy v Kreslírně broumovského kláštera vystoupilo česko-francouzské duo Déliou. Slavnostní zahájení následovalo v úterý dopoledne.

První panel přinesl setkání politologa Daniela Kroupy, ekonoma Tomáše Sedláčka a spisovatele Jiřího Padevěta, jejichž rozmluvu na téma Hrdinství a odvaha v českých a evropských dějinách vedl novinář David Klimeš. Hosté diskutovali s veřejností o hrdinech anonymních, válečných i současných, o vnímání hrdinů skrze populární kulturu a hodnotili také výsledky průzkumu Agentury Ipsos, který vznikl speciálně pro Broumovské diskuse. „Vítězi ankety o největší hrdiny byli Jan hus, Jan Palach a hasiči – trochu zvláštní kombinace,“ sdělil Jiří Padevět a mimo jiné i uvedl: „Hrdina je pro mne každý, kdo v rozhodující chvíli udělá to, co pokládá za správné nejen pro sebe, ale k obecnému prospěchu. Hrdinové jsou, nebo by spíše měli být, páteří národní identity.“

„Válka generovala velké množství hrdinů… Tisíce lidí, o kterých se nemluví. Ale maminka, která se stará o své děti a obětuje jim život – domnívám se, že ji můžeme dát na stejnou misku vah, jako hrdinu z bitvy,“ zamýšlel se Daniel Kroupa, který považuje hrdinství za situační: „V jedné situaci může být člověk za hrdinu, v jiné může zklamat… A dokud život není celý prožitý, tak o někom nemůžeme říct, zda je hrdina nebo ne. Hrdinou se člověk stává, když je jeho životní příběh uzavřen…“

Druhý úterní panel, moderovaný Světlanou Witowskou, se věnoval tématům investigativní novinařiny, státních symbolů, hrdinů a antihrdinů nebo vzorů a jejich vlivu na společnost pod zastřešujícím tématem Hrdinství a odvaha dnes.

„Čím méně bude v budoucnu otevřených konfliktů, tím více bude prostoru pro osobní odvahu,“ uvedl mimo jiné generál Armády ČR Petr Pavel, který diskutoval s youtuberem Kovym a umělcem Romanem Týcem na téma Hrdinství a odvaha dnes. „Hrdinství běžného dne je pro mě definicí hrdinství. Každodenní, i když mnohdy skryté hrdinství lékařů, hasičů, policistů… V dnešním světě, kde se negativita, strach a nenávist síří rychleji, než kdy před tím, je, věřím, nezbytné nezapomínat na to dobré. A není ho málo,“ uvedl Karel Kovy Kovář.

Konference pokračovala ve středu 7. listopadu, kdy se do programu aktivně zapojili studenti středních škol z celé České republiky. Ti díky sepsání esejí získali od Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov pobytová stipendia. Prostřednictvím workshopů, vedených Kovym a Romanem Týcem, studenti diskutovali o různých aspektech hrdinství a čekalo je také natáčení medailonků a setkání s místními hrdiny a pamětníky.

Novinkou letošního ročníku byla Komorní rozmluva v Opatském sále, jež nabídla diskusi o odvaze a smrti s lékařkou a zakladatelkou Hospicové péče v ČR Marií Svatošovou a spisovatelem, ředitelem Nakladatelství Academia Jiřím Padevětem. Rozmluvou provázel Jan Školník, zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska. Konferenci zakončil úterní, třetí panel, díky němuž se na pódiu sešli politici Miroslava Němcová, Milan Štěch, Jan Farský a Petr Vokřál. Za vydatného přispění veřejnosti a spolu s moderátorkou Norou Fridrichovou společně otevřeli téma Hrdinství a odvaha v politice. „Jsem v politice 16 let. A nejsem hrdina. Spíše naopak. Mám strach o své čisté svědomí, o podporu svých nejbližších a hlavně o svobodu. A tak jen prostě dělám věci, které mi přijdou správné. A kterým věřím,“ uvedl například Jan Farský.

„V roce stého výročí založení našeho státu je otázka odvahy v politice mimořádně aktuální. Bez této vnitřní síly mnoha lidí by uplynulých sto let mělo horší podobu. I dnes, v relativně klidné době, je odvaha velmi potřebnou sílou. Bez ní nebudeme společností lidí zdravých a vlastně ani živých,“ zamýšlela se nad odvahou v politice i v životě Miroslava Němcová.