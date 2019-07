Osm unikátních barokních kostelů na Broumovsku je letos opět otevřeno veřejnosti. Lidé do nich mohou zavítat každé prázdninové úterý a v sobotu. Návštěvníci z celé republiky i zahraničí tak získávají možnost prohlédnout si dílo známých mistrů Dientzenhoferových i mimo konání bohoslužeb. Hned první sobotu toho využilo přes sto lidí.

„Letos je to už popáté, co jsme se rozhodli otevřít přes červenec a srpen kostely veřejnosti a opět jsme po dohodě s místními zvolili jeden všední a jeden víkendový den, konkrétně úterý a sobotu,“ sděluje broumovský děkan Martin Lanži, který je hlavním organizátorem akce. Slibuje si od ní nejen zvýšení zájmu o kostely i oblast Broumovska, ale také doufá ve výběr finančních prostředků na další opravy. Naději mu dává poměrně vysoká návštěvnost, kdy hned první sobotu do kostelů zavítalo přes 100 lidí, předně do těch blíže k městu Broumov.