S nástupem jara a slunečních dní by se jistě o tomto víkendu skalní města na Broumovsku zaplnila stovkami návštěvníků. Turisté zde v minulých letech zažívali i "husté" tlačenice - hlavně v období květnových svátků, kdy do skal mířily davy turistů zejména z Polska. V současnosti, kdy turismus ze dne na den usnul jak Šípková Růženka, se kvůli riziku přenosu infekce provozovatelé rozhodli uzavřít okruhy ve skalních městech u Adršpachu a Teplic nad Metují. Rozhodnutí dopřává potřebný klid přírodě a zvířatům.

Uzavření okruhů vítají i ochránci přírody ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Řada živočichů totiž zakládá rodiny a klid ve skalách úspěšnému vyvedení mladých přispívá. Jako jedni z prvních začali hnízdit ve skalních rezervacích Broumovska výři a sokoli. „Ptáci zakládají snůšky teď a začíná tak období, kdy jsou mimořádně citliví k vyrušování,“ připomíná Petr Kafka ze Správy CHKO Broumovsko.

V předchozích letech se na Broumovsku uhnízdilo nejvýše sedm párů sokolů, v letošním zatím ochranáři pozorují rekordních deset párů. Teplé počasí láká lidi do skal, některé páry na to reagují a přesouvají se do míst, která ještě nebyla zkontrolována a označena v terénu uzávěrami s informacemi o klidovém režimu na hnízdištích těchto kriticky ohrožených dravců.

Důležité je hnízdiště chránit

Úspěšnost hnízdění nebyla v posledních letech vysoká, a proto je důležité hnízdiště chránit a udržovat na nich klid. Vloni mláďata vylétla pouze z hnízd, která byla pod dohledem strážců a kde byl částečně omezen pohyb turistů. Proto také v letošním roce je uzavřen vstup veřejnosti na severní oblouk Křížového vrchu, okolí Kovářovy rokle a Čertovy tchyně v Broumovských stěnách a omezen vstup k Chrámovým stěnám v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály.

„Abychom dokázali lépe objasnit případné nezdary při hnízdění, plánujeme k většině hnízd umístit fotopasti. Přejeme si však, aby co nejvíce hnízd bylo úspěšných a toto opatření bylo spíše záložní. Snad žádného výra, kunu či zvídavého turistu či lezce na snímcích nenajdeme,“ doplnil Kafka, který doufá, že návštěvníci budou ctít ochranné podmínky národní přírodní rezervace.

"Respektujte, prosím, i hranice lezeckých oblastí a termíny, ve kterých je možné v oblasti lézt. Nevstupujte mimo turisticky značené cesty a sledujte, prosím, aktuální informace o uzávěrách," uzavírá Petr Kafka. Turisté jsou podle něj v Adršpachu a Teplicích vítáni až po zvládnutí epidemie.

Jiří Řezník