„Byla to taková reakce na čerstvou zprávu o přítomnosti vlků. Je to nepříjemné, že k těm útokům dochází takhle blízko u obydlí,“ připomíná starosta obce Vernéřovice Tomáš Havrlant nedávné zabité ovce ve středu obce Božanov. Okamžiky u plápolající vatry jako symbolu bezpečí, domova vzájemné spolupráce a ochrany lidí si pochvaloval. „Byl to příjemný večer. V rámci nařízení vlády jsme byli maximálně dva - se synem Zdendou. Jako starosta to musím příkladně dodržovat,“ dodal s úsměvem Tomáš Havrlant.

Jako v Africe na safari

Jak již Deník informoval minulý týden, došlo před několika dny ke dvěma setkání člověka s vlkem za bílého dne. „Komentář ochránců přírody, že je vlk zvědavý, nebo že dřevorubce přehlédl, mi přijde podivný. To už jsme jak v někde v Africe na safari, kde lvi také ignorují jezdící automobily s turisty. A já nechci žít v krajině, kde by mi vlci lovili za barákem moje ovce a člověka brali, jako že tam není,“ říká chovatel ovcí.

Další problém je sucho

Očekává, že útoky vlků začnou narůstat s tím, jak ovce a skot více zamíří na pastviny. „I když teď spíše řešíme problém, na čem budeme pást, protože kvůli suchu neroste tráva. Když do toho pustíme ovečky, tak to vyžerou, a jestli nezaprší, tak nebudeme mít co sklízet,“ dodává Tomáš Havrlant. Kvůli suchu se obává, aby nemusel na podzim nějak výrazně redukovat své stádo, protože by pro všechny ovce neměl na zimu krmení.

Státní ochrana vlka je věc, se kterou se rozhodně neztotožňuje. „Přijde mi to jako dekadence civilizace, v níž se uctívají falešní ‚bohové‘. Je to, jako by lidi chtěli zpátky pravé neštovice, protože to je také jedinečný druh a proč jsme je vymýtili, když mají také právo na život,“ přirovnává chovatel vlky k nemoci.

Vatra vlky nezastrašila

Ani soukromá vatra na ochranu stád před vlky ale nezabránila dalšímu vlčímu útoku na hospodářská zvířata. Došlo k němu už následující noc z neděle na pondělí. Tentokrát vlkům v Adršpachu padlo za oběť tele skotského náhorního skotu. „Za letošek je to třetí tele, od roku 2016 jsme přišli o 13 telat a jednu jalovici,“ říká chovatel Lukáš Krecbach. Vlci si ve více kusech troufli i do 120hlavého stáda huňatého impozantního skotu s dlouhými rohy. „Bylo vidět, že se o to tele tahají a částečně ho stáhli z kůže,“ popisuje nepěkný pohled na mrtvé tele, které přišlo o život jen několik desítek metrů od zámeckého parku ve středu obce Adršpach. Podle Krecbacha budou vlci právě v tomto období, kdy se rodí vlčata, více shánět obživu a útoky na hospodářská zvířata budou přibývat. Je i zastáncem teorie, že zdejší vlci jsou na člověka zvyklí. „Potkali jsme ho už třikrát během dopoledne na pastvinách. Vůbec se nás nebál. Myslím si, že nejsou tak úplně divocí,“ dodává Lukáš Krecbach.

Jiří Řezník