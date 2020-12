Následky jejich nočních lovů v ohradách s ovcemi budí emoce už několik let. „Vlka tady nechceme,“ mají jasno chovatelé. „Vlk tady je a musíte s ním počítat a lépe si svá stáda zabezpečit,“ zní z druhého tábora.

V minulých týdnech ochranáři zjišťovali, jak na tom ohrady jsou. Výsledky v místech, kde k 36 zářijovým útokům došlo, nepůsobí podle ochránců povzbudivě. „Ani v jednom případě nebyla zvířata chráněná pasteveckým psem nebo pastýřem či hlídačem. U 12 případů chyběl zcela elektrický ohradník. U 16 případů, u kterých se nalézaly elektrické ohradníky, fungovaly nanejvýš tři vodiče. Za efektivní ochranu se přitom považuje ohradník či lanka s alespoň pěti vodiči,“ zveřejnila výsledek monitoringu Hnutí Duha.

Zhruba měsíc obchází pastviny na Broumovsku Tomáš Krajča. „Plošně mapuji, jaký je stav zabezpečení pastvin,“ říká Krajča, že výstupem tohoto monitoringu bude vyhodnocení míst, kde došlo k útoku a kde vlci neútočí. „Zatím mám za sebou asi dvě třetiny pastvin na území Správy CHKO Broumovsko. Změřil jsem desítky ohrad a pokud jde o srovnání, kolik jich je zabezpečeno dobře a kolik ne, tak více než 90% jich má nedostatečné zabezpečení,“ říká Tomáš Krajča.

Mezi klasické rady na lepší ochranu stád patří doporučení v podobě elektrického ohradníku či pasteveckých psů. „Co jsem se bavil s majiteli, tak jen ve třech případech měli k dispozici pasteveckého psa. Je třeba ale říct, že pes je celkem nákladná záležitost a mnohdy se jeho pořízení malochovatelům nevyplatí. V tomto směru je pro ně výhodnější použití lepšího oplocení a zavírat zvířata na noc,“ doporučuje Tomáš Krajča, který včera měřil stav ohrad s krávami a koňmi v okolí Jívky a Janovic.

„I když ohrada na první pohled vypadá velmi kvalitně, tak pod plotem může být kvůli nerovnosti terénu díra a ta už vlkovi stačí,“ popisuje jednu z nejčastějších závad zabezpečení stád. „Přitom by stačilo, kdyby tu byl kousek nad zemí přidaný jeden drát s elektřinou. To by vlka už odradilo,“ doporučuje, a dodává, že vlkovi stačí jen15 - 20 centimetrů, aby se pod pletivem protáhl.

Ani přítomnost hlídače není při rozlehlosti pastvin všespásná. To potvrzuje případ chovatele Jana Šefce z Lachova, jehož zabezpečení pastviny považují ochránci přírody také za nedostatečné. „Na první pohled vypadají sice celkem dobře, ale chybí mi tam elektrický drát. Na pár místech jsem našel díry způsobené nerovností terénu,“ říká Krajča, že i když plot může být kvalitně udělaný, tak stačí jedno slabé místo (třeba u brány) a vlk tuto šanci využije. „Mně tam ten elektrický drát nechybí,“ kontruje chovatel Šefc. „Já chovám ovce a pro ně elektrický ohradník nepotřebuji,“ říká. „Ohrady mám v pořádku, mně žádná ovce neutíká. Stát tady chce mít vlka, tak ať si ty ploty pro něj postaví sám,“ má jasno Jan Šefc, který chová 1300 ovcí a 2000 jehňat na cca 300 ha oplocených pletivem, jehož délka je 42 km.

K říjnovému útoku na jeho stádo došlo i před zraky hlídače a vlci se nezalekli ani světlice se zvukovým efektem. Pro to má vysvětlení vedoucí Správy CHKO Broumovska Hana Heinzelová. „Již několik měsíců zde hlídač preventivně vystřeluje světlice a dělobuchy. To však působí spíše kontraproduktivně – zvířata si časem zvyknou, stejně jako si zvykneme na průjezd vlaku pod okny. Odpadá moment překvapení,“ uvádí Hana Heinzelová, podle jejíž slov je absence elektrického ohradníku a pasteveckého psa zásadní. „Pro vlky jsou pak ovce v takové ohradě snadnou kořistí,“ dodává Hana Heinzelová.

Co s vlky dále? Například návrh europoslance Tomáše Zdechovského na odchyt problematických vlčích jedinců a jejich převoz někam, kde místo trhání domácích zvířat pomohou snížit nadměrné stavy zvěře, podle Anny Řezníčkové z Hnutí Duha ukazuje základní neznalosti o jejich biologii. „Teritoria vlků ve střední Evropě dosahují stovek kilometru čtverečních a jejich součástí je mozaika lesů, pastvin a zástavby. Vlk je navíc schopen přesunu desítek kilometrů během jednoho dne. Odchyt a přemísťování vlků je organizačně, finančně a administrativně velmi náročný proces na hranici realizovatelnosti, ve výsledku by se navíc zcela minul účinkem,“ říká.