„Žádost o výjimku k nám opravdu přišla, ale je poněkud zmatečná,“ uvedla vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová. „Tak jak je žádost formulovaná, je obtížně administrovatelná a trochu míchá jablka s hruškami, protože žádá o odstranění křížence vlka a psa nebo problematického jedince vlka,“ říká vedoucí Správy CHKO Broumovsko.

„Pokud by se totiž jednalo o křížence, tak se nejedná o chráněného živočicha a na jeho odstranění nikdo nepotřebuje žádnou výjimku,“ vysvětluje Hana Heinzelová. „Kdybychom se domnívali, že škody nepůsobí zvláště chráněný druh živočicha, tak by ale nikdo z chovatelů nedostal žádnou náhradu za škody způsobené na jejich hospodářských zvířatech,“ uvedla Hana Heinzelová, která podle výsledků genetických stěrů nepochybuje o tom, že na Broumovsku škody působí opravdu přísně chráněný vlk a ne žádný uměle vypuštěný kříženec.

„Ve chvíli, kdy obce coby žadatelé deklarují, že se jedná o problematického jedince, tak by to musely dokázat v řízení, přičemž důkazní tíže je na straně žadatele,“ vysvětluje ochranářka, která se domnívá, že tuto důkazní tíži není jednoduché unést. „Nechci nic předjímat, ale dokázat, že se jedná o konkrétního problematického jedince, který působí škody, by nebylo snadné,“ je si vědoma vedoucí Správy CHKO Broumovska, která vyzvala žadatele o doplnění podkladů.

Jak se ukázalo, tak měla pravdu – zajistit doplňující požadavky ochránců přírody jsou pro starosty nereálné. To, že Správa CHKO Broumovsko chtěla v doplnění žádosti přesnou identifikaci jedince, který by měl být z přírody odstraněn, a předložit důkazy např. ve formě DNA nebo fotografie, považuje za nesmyslně obstrukční jednání starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant, který na stoupající počty vlčích útoků na hospodářská zvířata dlouhodobě upozorňuje. „Rozhodnutí Správy CHKO by mělo být rychlé a ne zdržovací taktika. Vzorky DNA by měla mít k dispozici právě Správa, protože podle směrnice Ministerstva životního prostředí se při každém útoku vlka na hospodářská zvířata musí vzorky DNA brát,“ říká Tomáš Havrlant, a zdůrazňuje, že v žádostech starostů nezaznělo, aby byl povolen odstřel šelmy, ale její odstranění z přírody. „Jak to Správa CHKO Broumovsko udělá a zabrání dalším škodám, to záleží na ní. Obec nemůže chtít zastřelit vlky, ale může chtít, aby se zabránilo škodám, což je povinností starosty, aby se staral o svůj region,“ říká starosta Verneřovic.

Požadované doplnění k žádosti považoval za zbytečné i starosta Šonova u Broumova Vladimír Grusman. „My jsme se proti tomuto požadavku odvolali, ale Ministerstvo životního prostředí minulý týden potvrdilo, že Správa CHKO Broumovsko postupuje v souladu se zákonem. Jenom nám prodloužili lhůtu pro doplnění požadavků do 18. prosince. Jelikož ale v rukou žádné důkazy o konkrétním vlkovi samozřejmě nemáme, tak tu lhůtu necháme uplynout a budu čekat rozhodnutí o ukončení řízení,“ má jasno o dosud nevyřčeném výsledku starosta Grusman. „V podstatě jsme takové rozuzlení čekali, ale zkusili jsme to. Ochrana vlka je ale neprůstřelná,“ dodal šonovský starosta.

Po zdravém selském rozumu volal starosta Martínkovic Jaromír Jirka. „Pokud budeme bezmyšlenkovitě chránit takovéhoto vrcholného predátora, tak jeho počty stoupnou natolik, že ty problémy budou mnohem větší než teď. Rozhodně nechceme odstranit všechny vlky, ale jejich populace by se měla udržovat v rozumné mezi, aby se nám defacto nepotloukali okolo vesnice,“ říká martínkovický starosta, který rovněž dostal minulý týden z MŽP rozhodnutí, které starostenskou rebelii proti vlčím útokům v podstatě smetlo. „Ani mě to nepřekvapilo,“ pokrčil rameny Jaromír Jirka.