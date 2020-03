„Vydra není dobrá, není ani špatná - prostě tady je,“ říká ichtyolog Českého rybářského svazu Pavel Vrána. Podle jeho postřehu je společnost rozdělena na vydromilce, kteří mají na své straně zákon, a na rybáře, kteří k vydrám z logiky věci kladný vztah mít nemohou. „Vydry tady v minulosti byly a je přirozené, když tu opět budou. Problém je, že nám obrovským způsobem klesá množství ryb. Těch faktorů je celá řada a vydra je jeden z těch podstatných, který se na tom podílí,“ má jasno Pavel Vrána.

Líhňař Josef Černý má zkušenosti, že vydra dokáže za jeden rok vyplenit chovný potok do nuly. A to není všechno. „Dokáže zlikvidovat i veškeré zpěvné ptactvo kolem řek – od vajíček přes mláďata až po dospělé jedince,“ zmiňuje Josef Černý, že vydří jídelníček není jen pod vodou.

Škody za desítky milionů

Na rozdíl od škody působené vlky na hospodářských zvířatech, tak škody způsobené vydrou na rybářských revírech nejsou nijak kompenzovány. „Vysazujeme každým rokem rybí násadu zhruba za 200 milionů korun. Všechno co vydra zkonzumuje, vystresuje a zraní tak přijde vniveč,“ odhaduje Pavel Vrána, že predátoři způsobí ztráty ve výši kolem 50 až 60 milionů korun.

Podle hospodáře MO ČRS, předsedy pstruhařské sekce Miroslava Kulicha je současný stav takový, že ve volných vodách pstruhového pásma, je stav ryb na velmi nízké úrovni. „Lipan prakticky vymizel, zůstal jen v pár lokalitách v omezeném počtu. Mizí nejen ryby, ale i raci, škeble a obojživelníci,“ vidí Miroslav Kulich důsledek vydřího apetitu. Podle jeho názoru je potřeba zregulovat stavy predátorů na úživnost prostředí. „Měli bychom zajistit možnost rozmnožování všech druhům které se v řece a kolem ní vyskytují,“ je přesvědčen Kulich.

Rybáři volají po regulaci

Podle zoologa Správy CHKO Broumovsko Petra Kafky se nyní už stav vyder drží na stabilním počtu. „Myslím si, že prakticky všechna území, kde se mohou vyskytovat, tak už vydry kolonizovaly a dostaly jsme se na maximální počty. Ta populace už nikam výrazně neporoste,“ říká zoolog, podle jeho odhadu například na toku Stěnavy, která protéká napříč Broumovským výběžkem žije kolem sedmi vyder. „Ze Stěnavy se ale podél jiného vodního toku může dostat třeba až někam k rybníkům, kde pak může napáchat škody na rybách. Nikdo nezastírá, že vydra je velký predátor a ryb sežere hodně,“ uznává Petr Kafka, a jedním dechem poukazuje na stav vodních toků, kde mají ryby velice málo přirozených úkrytů, kde by vydrám mohly odolávat. „Pro vydru pak není problém většinu těch ryb ulovit.“

To potvrzuje i ichtyolog Vrána a jako příklad uvádí nedostatek generačních ryb. „V tocích se vyskytuje určitá věková struktura ryb – od nejmenších po ty největší. Pokud dojde k takovému výpadku matečních ryb, jejichž lov je pro vydru energeticky výhodnější, tak nemůže docházet k přirozené reprodukci v toku. Pokud k takovému výpadku dojde několik let po sobě hrozí kolaps rybí populace,“ říká Vrána, že se jedná o problém, který se dá jen obtížně řešit.

Stejně jako vlk, když se dostane do stáda oveček a loví nad své konzumační možnosti, tak i vydra si podobnou příležitost nenechá ujít. „Je možné, že pokud se dostane třeba do rybníku, kde je hodně ryb, tak je schopna ulovit víc, aniž by měla potřebu ryby konzumovat,“ připouští Petr Kafka.

Rybáři by byli rádi, aby v našich tocích zůstaly původní druhy ryb – pstruh obecný a lipan podhorní. „Pokud nedojde k nějaké seriozní diskusi a regulaci predátorů, tak jsem přesvědčen o tom, že další generace je už ve volné vodě nemusí vidět,“ obává se Miroslav Kulich.

Jiří Řezník