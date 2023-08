/FOTO, VIDEO/ Takřka 18 tisíc lidí si našlo cestu v uplynulých čtyřech dnech na již 26 ročník festivalu Brutal Assault. A ti, co přijeli, rozhodně nelitovali. Jak je totiž zvykem, hostila pevnost v Josefově na Náchodsku přes 150 kapel. Počet to byl v historii festivalu rekordní. A přijeli muzikanti z Čech, ale i ze zahraničí. Mezi nimi opět i metalové legendy.

Metalový festival Brutal Assault nabízí kromě tvrdé muziky i ojedinělou atmosféru se zajímavou podívanou. | Foto: Michal Fanta

Sodom, Moonspell, Biohazard, Sepultura, In Flames, Deicide, Napalm Death či Obituary. To je jen krátký výčet legend, které mohli letos spatřit fanoušci tvrdé hudby v josefovské pevnosti. Právě pod pekelným dohledem císaře Františka Josefa I., který se stal ústředním motivem letošní grafiky festivalu, se tu uskutečnil již šestadvacátý ročník festivalu Brutal Assault. Na čtyřech festivalových scénách se hrálo už od středy, hvězdou prvního dne byla krátce před setměním představila trashmetalová legenda z Německa Sodom. A svým zvukem a energií všechny přesvědčila, že ještě nepatří do starého železa.

Čtvrtek byl pak ve znamení portugalských posmutněle temných Moonspel, amerických Biohazard a brazilské Sepultury. Obě kapely mají k sobě hodně blízko. A to dokázali i v Josefově, kdy ještě před tím, než na pódium vyběhl energický lídr Sepultury Derrick Green, přivedl si jako svého hosta jeho syna na stage frontman Biohazardu Evan Seinfeld. Po vystoupení Sepultury, která dostala fanoušky do varu, ještě pod kotel pořádně přiložila švédská melodic death metalová partička In Flames. Večer, doslova v plamenech, uzavřeli Švédové Watain se svou téměř pekelnou show.

Největším překvapení pátku se stali Zeal & Ardor, kteří přivezli netradiční kombinaci gospelu, černošských spirituálů a syrového blackmetalu. Ze stejného žánru pak vzešli i Gorgoroth. Svého času významná norská formace ale přijela do Josefova v oslabeném počtu a jejich koncert byl spíše stínem staré slávy.

Ani poslední den metalového svátku nebyl ošizen o legendy. Pekelně ostrou hudební břitvu nejprve na krk všem fanouškům přiložili američtí „bohovrazi“ Deicide. Jakmile partička kolem Glena Bentona vyklidila pole, přišli neméně legendární grindcoristé Napalm Death pod taktovkou nezastavitelného sympaťáka Barney Greenwaye. A i když jej ze začátku trošku zlobil mikrofon, vydal ze sebe maximum. Poslední slovo v neděli skončeného Brutal Assaultu pak měli švédští blackmetalisté Marduk, před nimi ale lákali svou energickou show američané Trivium, kteří v Jaroměři uzavřeli své dvouleté turné a nešetřili nadšením, nebo zamyšlení, ale intezivní Cult of Luna.

Po celé čtyři dny nabité tou nejtvrdší muzikou nechyběl tradiční doprovodný program plný workshopů, výstav, soutěží a hororových filmů. Nedílnou součástí akce už je i bohatá nabídka gastronomických lákadel a bohatě zásobený trh, kde koupěchtiví zákazníci mohli pořídit cokoliv od vinylů a cédéček, přes nášivky, trička až po klobouky a doplňky do dámacnosti.

Další ročník populárního festivalu se uskuteční v termínu od 7. do 10. srpna 2024.