Dunění motorů, divoký křik, kouř, prach a především vůle přežít za každou cenu. Zbraně, lebky, řetězy, bizarní vozidla - to jsou nezbytné atributy přítomné v drsném světě po apokalypse, který i letos na metalový festival Brutal Assault přivezla do pevnostního Josefova skupina tvůrčích maniaků. Podívejte se v naší fotogalerii, jak by to mohlo vypadat v drsné budoucnosti po katastrofě, která postihla lidstvo. V ležení postapo skupiny Convoy růžové šatičky nečekejte.

Je konec. Metalový festival Brutal Assaul opouští pevnost Josefov. Pět dní nabízel zhruba dvaceti tisícům návštěvníků jedinečnou atmosféru a plnou množství nečekaných a leckdy i hororových detailů, díky kterým se Brutal Assault řadí k nejlépe organizovaným a propracovaným festivalů a i dle zahraničních návštěvníků má světovou úroveň.

To potvrzuje i místo, které jakoby vypadlo ze světa Šíleného Maxe či postapokalyptického Falloutu. To je akce Convoy, která již třetím rokem okupovala prostranství Bastionu X. I letos tu za bouřlivého zvuku motorek, bubnů a pod potrhanými vlajkami v drápech kostlivců vystoupila partička třicítky „postapů“, kteří předvedli návštěvníkům svoji show založenou na bizarní romantice světa po světě. „Bereme si inspiraci ze všech postapokalyptických filmů a her a bavíme tím nejen sebe, ale i lidi okolo,“ řekl v ošoupané vojenské důstojnické čapce jeden ze spoluzakladatel Convoye Oldřich „Olaf“ Poděbradský.

Všechny exempláře městečka světa Convoy jsou víceméně pojízdné, ale partička je sem raději vozí po vlastní ose. „Nejsme v Německu, kde by to možná prošlo, tady by šlo o papíry. A o ty fakt nechceme přijít. Jinak naše motorky jsou dělané na zakázku a auta, například tady tu Tatru V8, sháníme různě po bazarech a pak to všelijak modifikujeme,“ doplnil Olaf, který se však nepohyboval po festivalu v „bublině“ kožených vest, umělých ryb, řetězů a koster, ale také jej mohli návštěvníci poznat i z jeho druhé stránky - jako frontmana instrumentálního dark psychedelického kvarteta Olaf Olafsonn and the Big bad trip, která se na festivalu představila v pátek odpoledne.