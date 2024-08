Jiří Špreňar dnes 10:01

/FOTO/ Motörhead usnul pod cihlovou zdí, The Exploited zase na paletové lavičce. Spánek v sedě či na zádech… Čtyři dny metalového Brutal Assaultu byly náročné. Návštěvníci během festivalových dní nachodili desítky kilometrů. Horké počasí, divoký tanec, prohýřené noci - to vše se přetavilo do únavy přes den. Svou troškou do mlýna v mnoha případech určitě přispěl i alkohol a tak někteří festivaloví hosté si „ustlali" a odebrali se do Morfeovi náruče tam, kam zrovna došli. Podívejte se v naší fotogalerii na místa, kde lze spánkem nabrat sílu.