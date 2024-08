/FOTO, VIDEO/ Tak je to tady! Po úterním zahřívacím kole v podobě ryčného večírku pro nedočkavé se dnes 7. srpna naplno rozjede pekelný stroj nazvaný Brutal Assault. Nejznámější metalový festival bude po čtyři dny a noci otřásat josefovskou pevností.

Přestože festival oficiálně začíná až dnes, už včera se plnily parkovací místa automobily s espézetkami mnoha evropských států. Od Jaroměře k Josefovu vyrážely skupinky návštěvníků s krosnami, někteří táhli vozíky na nichž měli naskládaný proviant a zázemí na příštích pět dnů. Počet lidí vesměs v černých barvách v pevnostních ulicích viditelně stoupal. Ode dneška do soboty by jich mělo podle odhadu dorazit kolem dvaceti tisíc.

Členitý prostor historické pevnosti z 18. století nabízí nejen zajímavá místa, ale i zvýšený komfort. V hradbách tohoto malého města naleznou návštěvníci vše, co pro několikadenní pobyt na metalové dovolené potřebují: kamenné hospody, vinárny a bary se spoustou míst k sezení a odpočinku skrytých ve zdech a sklepeních, jež skýtají ochranu před nepřízní počasí, ale též travnaté chill out zóny nebo hororkino.

Dvousté narozeniny oslaví Smetana metalem

Jedním z nejočekávanějších vystoupení na letošním ročníku festivalu Brutal Assault bude „poklona" Bedřichu Smetanovi a jeho dílu v podání světoznámé česko-slovenské black metalové kapely Cult Of Fire, která se za tímto účelem spojila s orchestrem Bohemian Symphony Orchestra Prague. Pořadatelé letošního ročníku Brutal Assault totiž na páteční večer naplánovali speciální set, který vzdá poctu právě tomuto velikánovi české vážné hudby. U příležitosti letošního 200. výročí narození Bedřich Smetany totiž spojí své hudební síly symfonický orchestr a black metalová kapela, a na hlavní scéně se propojí dva hudební světy, které přiblíží klasiku metalistům a milovníkům klasické hudby kvalitní a poctivý metal. Světy vážné hudby a black metalu se na tradičním extrémně metalovém festivalu setkají vůbec poprvé. Tento speciální set tak oslaví 200. výročí narození jednoho z největších skladatelů v historii české vážné hudby.

S velkou zvědavostí je očekáváno vystoupení skupiny Laibach, která v pátek po 23. hodině zahraje k příležitosti remasteru a reedice ikonického alba „Opus Dei" z roku 1987. Kromě toho tato slovinská kapela zahraje i další důležité skladby, které této desce předcházely, a přidá i několik nových překvapení.

Zvýšení tržeb zajistí hlavně výhodná poloha obchodu

Z tisícovek návštěvníků od nás i ze zahraničí mají radost i místní obchodníci, zejména ti s občerstvením. „Každopádně to je vítaná vzpruha pro živnostníky, na kterou se celý rok těší. Ale ne pro každého obchodníka to je až takový přínos, jak by se mohlo zdát," říká provozovatelka vinotéky Jiřiny Kocichová, že pokud si někdo myslí, že díky festivalovému dění mají všichni žně, tak se mýlí. I když její obchůdek je v podstatě v centru města, tak Lidická ulice patří k těm, kam až tak moc návštěvníci festivalu nezavítají.

K festivalu dříve patřili i kočovní prodejci občerstvení se svými stánky či pojízdnými „krmítky", kteří obsadili místa v ulicích. U nich pokračoval pozdně noční život po skončení hudební produkce v areálu festivalu. To bylo ale příčinou stížností od josefovských rezidentů, kterým vadil defacto nepřetržitý hluk od těchto stánků. Proto už vloni město po dohodě s pořadateli festivalu neumožnilo žádným prodejcům mít stánky vně areálu. „Loňský rok ukázal, že tato dohoda měla efekt. Letos jedeme ve stejném duchu," zmínil starosta Jaroměře Jan Borůvka.

Brutal Express v neděli vyrazí z nádraží

Přestože festival teprve začíná, pořadatelé mysleli už i na jeho konec. „Poprvé z festivalu vypravujeme vlastní vlak. Brutal Express bude odjíždět v neděli 11. 8. z Jaroměře v 10:25 a cestující si mohou sednout do Thrash, Death, Black, HC nebo Alternativního vagonu," zmiňují pořadatelé poslední novinku které odveze návštěvníky z metalového pekla.

Kolik co stojí? 4850 korun - tolik stojí vstupenka na celý festival v termínu 07. - 10. srpna 2024

- tolik stojí vstupenka na celý festival v termínu 07. - 10. srpna 2024 2200 korun - cena vstupenky umožňující vstup do festivalového areálu na jeden den

- cena vstupenky umožňující vstup do festivalového areálu na jeden den 950 korun - pronájem uzamykatelné skříňky s dobíjením

- pronájem uzamykatelné skříňky s dobíjením 800 korun - tolik stojí jizdenka na autobus, který v neděli po festivalu jede z Josefova až na pražské letiště