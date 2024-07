Alkohol se na množství karambolů podílí zhruba v každém dvacátém případě všech nehod. Proto každoroční dopravně bezpečností akce „Řídím, piju nealko pivo!“ s cílem snížit počet dopravních nehod připomíná motoristům, že alkohol ani jiné návykové látky za volant opravdu nepatří.

Brýle simulují stav, ve kterém za volantem nemá nikdo co dělat

Ke staženému okénku zastaveného vozu přichází policejní preventista Miroslav Mervart. „Dobrý den paní řidičko. Pokud máte zájem, můžete si zde vyzkoušet simulační brýle, které navodí stav řidiče v případě únavy, silné opilosti nebo po požití návykových látek, konkrétně marihuany," vyjmenovává nabídku. Ta je doplněna i lákavou odměnou v podobě plechovky ochuceného nealko piva, které určitě v horkém dni přijde k chuti a jednorázovým alko testem.

Brýle dopřály řidičům pohled „opilce či zhulence", takový stav za volant nepatří | Video: Jiří Řezník

Šoférka tyrkysového vozu nikam extra nespěchá a následuje i se spolujedoucí dívkou poručíka a postupně si vyzkouší všechny troje brýle. „Tyto jsou asi ze všeho nejhorší a navodí pocit silné opilosti nad dvě promile a ještě k tomu za špatného počasí." Žena točí hlavou, rozhlíží se do stran a zdá se, že si není jistá, jestli se nachází ve správném vesmíru. „Je to stav, kdy má člověk nejen rozostřené vidění, ale ztrácí i koordinací těla, potácí se a má problémy s veškerou artikulací," říká preventista. „Jééé - to je hrůza," reaguje na nově získanou zkušenost žena, a dodává, že ona sama by si nedala alkohol ani den před tím, než usedne za volant.

„Tyto khaki," ukazuje na další brýle s čirým sklem na němž jsou rozostřovací puntíky, „simulují účinky návykových látek, konkrétně marihuany. A tyto poslední," ukazuje brýle s modrým zorníkem, „simulují stav silné únavy, když se člověku klíží oči, těsně před mikrospánkem. Ideální je v tu chvíli zastavit, projít se, nadýchat se čerstvého vzduchu anebo si na odpočívadle chvíli zdřímnout a pak pokračovat v cestě. Zákeřné je to v tom, že množství alkoholu nebo návykových látek se dá změřit, ale nezměříte, jak moc je řidič unavený."

Nehody pod vlivem alkoholu v KHK: rok 2023 - Královéhradecko - 53

- Trutnovsko - 49

- Náchodsko - 42

- Rychnovsko - 34

- Jičínsko - 33 rok 2022 - Královéhradecko - 65

- Trutnovsko - 70

- Náchodsko - 40

- Rychnovsko - 34

- Jičínsko - 36

Řidiči se mohli díky simulačním brýlím vcítit do různých stavů, pro které by za volantem rozhodně nemělo být místo. Téměř dvouhodinová akce dopadla dobře a policisté nemuseli řešit žádný alkohol za volantem. „S hlídkou jsme zastavili a zkontrolovali celkem 18 řidičů. Všichni z kontrolovaných šoférů měli negativní dechovou zkoušku," dodal preventista Miroslav Mervart. „Obecně lze říci, že řidiči pod vlivem alkoholu mají na svědomí okolo pěti procent nehod. Celorepublikově to je okolo pěti tisíc nehod ročně," pohlédne do statistik policejní preventista. V jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje je situace podobná a pohybuje se okolo pěti procent všech nehod.

Míra trestů za alkohol za volantem se v Česku rozlišuje podle naměřených hodnot alkoholu v krvi řidiče. Co hrozí v případě pozitivního testu?! - Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile) - jde o přestupek, pokuta 2500 – 20000 Kč, 0 bodů, zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok​ - Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 až 1 promile) - přestupek, pokuta do 2500 – 20000 Kč, 7 trestných bodů v rámci bodového systému, zákaz řízení na 6 měsíců až rok - ​Ohrožení pod vlivem návykové látky (nad 1,0 promile) - trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, podmíněný či nepodmíněný trest až 1 rok vězení (3 roky vězení způsobí-li jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek), 7 trestných bodů, 25000 – 50000 Kč pokuta, zákaz řízení na 1-2 roky. - Odmítnutí dechové zkoušky – 7 trestných bodů, 25000 - 50000 Kč, zákaz řízení na 1-2 roky.